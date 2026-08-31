„Era ca și cum dădeam cu pumnul într-un zid de cărămidă”. Cum a reușit o femeie să supraviețuiască atacului unui rechin alb, de 4 metri

2 minute de citit Publicat la 09:40 31 Aug 2026 Modificat la 09:40 31 Aug 2026

Femeia și-a pierdut un braț, după atacul rechinului alb. Imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

O australiancă în vârstă de 34 de ani a supraviețuit atacului unui rechin alb (sau „Marele alb”), de 4 metri lungime, după ce a fost trasă sub apă, în timp ce înota în largul unei plaje populare din Sydney, informează BBC.

Leah Stewart a descris momentul în care s-a trezit față în față cu rechinul alb.

Rechinul a mușcat-o de braț și de picior, ceea ce i-a provocat o hemoragie foarte severă și răni în urma cărora medicii au fost nevoiți să îi amputeze brațul stâng.

Într-un interviu recent, Leah, care e mama unei fetițe, a spus că, în acele momente critice, s-a gândit la copilul ei și acest gând a făcut-o să lupte din toate puterile pentru viața ei.

„În mintea mea, în acele momente, îmi ziceam că nu o să-l las să mă ia de lângă fata mea, așa că m-am întors către rechin și am început să îl lovesc cu pumnii, continuu”, a spus Leah Stewart.

Era ca și cum mă luptam cu un dinozaur

Era o dimineață de sâmbătă, iar femeia tocmai își încheiase tura sa regulată de înot și se îndrepta spre țărm când a auzit țipătul unei fete în apă.

„M-am întors și am văzut o aripioară ușoară ieșind din apă în apropiere de ea. Era masivă”, a povestit femeia. „Mi-am dat seama că nu era un delfin”.

Stewart s-a întors, moment în care a realizat că rechinul alb „se afla chiar acolo și se apropia tot mai mult de mine”.

„Eu sunt femeia care a lovit cu pumnul un rechin în față”

Femeia a descris drept „oribilă” fața animalului, „cu ochii aceia mici și negri și gura uriașă, plină de dinți”.

„Stăteam față în față”, a spus Stewart. „Sunt dreptace, așa că am zis să îi dau un croșeu de stânga”, a adăugat Leah Stewart, după ce rechinul a ajuns la circa 30 de centimetri de ea.

„Am lovit, dar m-a prins de antebraț și a început să-mi smulgă pielea, mușchii, totul - vedeam cum se iscase o gaură între brațul meu și antebraț”, a spus femeia de 34 de ani.

Apoi, rechinul a apucat-o de picior și a început să o tragă sub apă.

„M-am gândit - Asta e, așa o să mor, dar apoi m-am gândit la fiica mea, August, și am zis că nu va crește fără o mamă”, a spus Leah. „Știu că pare ciudat, dar asta mi-a dat putere”.

Femeia a spus că a continuat să dea cu pumnii în rechin dar era „ca și cum dădeam cu pumnul într-un zid de cărămidă”

„La un moment dat, cred că am reușit o lovitură bună (de pumn), pentru că mi-a dat drumul. A fost cel mai greu lucru din viața mea pe care l-am făcut, dar am reușit să scap de acolo”, a spus femeia din Sydney, care a fost, în cele din urmă, scoasă la mal de alți oameni care se aflau în apă și dusă la spital, unde a fost plasată sub comă indusă și a suferit aproape 12 intervenții chirurgicale.

„Eu sunt femeia care a lovit cu pumnul un rechin în față”, a spus australianca de 34 de ani.