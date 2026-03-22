Experiment extrem: a renunțat la casă și bani și a plecat să trăiască pe străzi ca să câștige 1 milion de dolari. Cum s-a terminat

Bărbatul a vrut să arate că este posibil să te ridici chiar și de la zero. Foto: Instagram / mikeblack

Un antreprenor american a decis să își testeze limitele într-un mod radical. În iulie 2020, Michael Black a renunțat la tot: și-a golit conturile, a părăsit locuința și a ajuns să trăiască pe străzi, având doar hainele de pe el, scrie Blic.

Ideea lui era simplă, dar ambițioasă: să demonstreze că succesul nu depinde de bani sau relații, ci de mentalitate. Și-a propus să pornească de la zero și să ajungă, în doar un an, la venituri de un milion de dolari. A numit provocarea „Million Dollar Comeback”.

Motivația lui a venit în timpul pandemiei, când a văzut cum oameni apropiați își pierd afacerile și ajung în situații dificile. A vrut să arate că este posibil să te ridici chiar și de la zero.

Începutul a fost extrem de greu. Fără adăpost, a depins de ajutorul unor necunoscuți, unul dintre ei oferindu-i un loc unde să doarmă, într-o rulotă. A început să facă bani din lucruri mărunte, vânzând mobilă gratuită găsită online, pentru a strânge capital.

După câteva zile și-a cumpărat un laptop, iar în două săptămâni a reușit să obțină un mic spațiu de lucru. Lucrurile păreau să meargă într-o direcție bună.

După patru luni, însă, situația s-a complicat. Tatăl său a fost diagnosticat cu cancer în stadiu avansat, iar presiunea emoțională a crescut enorm. În același timp, și sănătatea lui a început să se deterioreze.

Deși în videoclipurile publicate online părea concentrat pe muncă, în realitate mergea frecvent la medici. A fost diagnosticat cu două boli autoimune, care îi provocau oboseală cronică și dureri severe.

Cu două luni înainte de termenul limită, a decis să oprească experimentul. A anunțat că renunță, chiar dacă mai avea puțin până la final.

Până în acel moment nu reușise să atingă obiectivul de un milion de dolari, dar nici nu a plecat cu mâna goală. Reușise să genereze aproximativ 64.000 de dolari, o sumă considerabilă pentru cineva care pornise de la zero, dar departe de ținta propusă.

La final, concluzia lui a fost diferită de cea de la început. A vrut să demonstreze că munca și ambiția pot depăși orice obstacol, dar experiența l-a făcut să își schimbe puțin perspectiva.