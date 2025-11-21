"Flăcările urcau spre tavan. Oamenii țipau". Panică la COP30, un incendiu puternic a izbucnit în clădirea unde avea loc summitul

Publicat la 08:40 21 Noi 2025

Participanții la Summitul ONU privind clima COP30, desfășurat la Belém, Brazilia, au fost evacuați de urgență după ce un incendiu a izbucnit în clădirea unde au loc discuțiile. FTO: Profimedia Images

Participanții la Summitul ONU privind clima COP30, desfășurat la Belém, Brazilia, au fost evacuați de urgență după ce un incendiu a izbucnit în clădirea unde au loc discuțiile, scrie BBC.

Jurnaliștii BBC au observat flăcări și fum în zona pavilionului înainte de a fi evacuați rapid, în timp ce autospecialele de pompieri se îndreptau în viteză spre clădire.

ONU a anunțat că incendiul a fost lichidat în doar șase minute, însă 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum. Deocamdată nu se știe care e cauza izbucnirii focului.

Incidentul s-a produs în ultimele ore de negocieri, când delegațiile încercau să ajungă la un acord privind următoarele măsuri globale pentru combaterea schimbărilor climatice. În urma izbucnirii incendiului, discuțiile au fost suspendate, iar centrul de conferințe va rămâne închis.

Harshita Umesh a declarat pentru BBC News: „Flăcările urcau spre tavan. Oamenii țipau. Apoi am fugit, cred că am căzut la un moment dat.”

Kimberly Humphrey, specialistă în medicină de urgență care ajută pacienți la centrul medical COP, a confirmat pentru BBC că majoritatea problemelor sunt provocate de inhalarea fumului, iar una dintre persoane a suferit o leziune pulmonară.

Un ofițer de securitate brazilian a blocat porțile cu un lanț, declarând că zona trebuie evacuată complet și închisă.

Flăcările au ars o porțiune din materialul care acoperă structura centrului, instalată într-un fost aerodrom. O filmare arată un bărbat încercând să stingă focul cu un extinctor înainte de a fugi. Un martor ocular a declarat pentru BBC că el crede că incendiul ar fi fost provocat de o problemă electrică.

O femeie a fost transportată într-un scaun cu rotile, însă nu este confirmat dacă incidentul are legătură directă cu incendiul.

Mai multe delegații naționale au fost nevoite să se adăpostească într-o benzinărie, potrivit unui membru al delegației Marii Britanii.