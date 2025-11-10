Summitul climatic COP30 începe în Brazilia, cu 50.000 de participanţi: Ce vor discuta oficialii din 190 de ţări timp de două săptămâni

3 minute de citit Publicat la 13:06 10 Noi 2025 Modificat la 13:06 10 Noi 2025

Cancelarul german Friedrich Merz, în Brazilia, la discuțiile de dinaintea deschiderii oficiale a COP30, vineri, 7 noiembrie 2025. Sursa foto: Hepta

A 30-a conferinţă anuală a ONU privind schimbările climatice, COP30, începe luni în oraşul brazilian Belem din pădurea amazoniană, la summit fiind aşteptaţi aproximativ 50.000 de participanţi, informează dpa, potrivit Agerpres.

Reprezentaţi din peste 190 de ţări vor petrece două săptămâni discutând despre cum să reducă criza climatică şi impactul său devastator, inclusiv secete, furtuni, incendii de pădure şi inundaţii din ce în ce mai frecvente şi mai severe.

Discuţiile din cadrul conferinţei cunoscută sub numele de COP30 vor aborda, de asemenea, cererile ţărilor mai sărace de a beneficia de mai multe fonduri pentru a se adapta la condiţii climatice din ce în ce mai ostile.

Zece ani după Acordul de la Paris

Această reuniune de proporţii are loc la zece ani după Acordul de la Paris privind clima, considerat istoric la acea vreme. Atunci, comunitatea internaţională a convenit să limiteze încălzirea globală cât mai aproape posibil de 1,5 grade Celsius peste nivelul din perioada preindustrială.

Un obiectiv care a eşuat, a spus secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la un summit pregătitor la care au participat zeci de şefi de stat şi de guvern, vorbind despre un „adevăr dur.”

Secretarul general al ONU a spus că pragul de 1,5 grade va fi depăşit, temporar, cel târziu la începutul anilor 2030, descriind acest lucru drept „un eşec moral şi o neglijenţă mortală.”

Conform unei prognoze actuale a ONU, dacă se continuă politicile climatice existente, suntem pe cale să ajungem, la nivel global, la o încălzire de 2,8 grade Celsius.

„E profund regretabil că SUA se retrag din Acordul de la Paris”. Trump e îndemnat să revină la discuțiile despre schimbările climatice

Fostul secretar general al Organizației Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să renunțe la decizia de retragere din Acordul de la Paris și a făcut apel ca SUA să revină ca parte la eforturile internaționale de luptă împotriva schimbărilor climatice. Deschiderea oficială a conferinţei anuale a ONU privind schimbările climatice are loc luni. Casa Albă a anunţat că administraţia Trump nu intenţionează să trimită o delegaţie la nivel înalt la COP30.

Într-un interviu acordat postului Sky News, înaintea începerii conferinței climatice COP30, care are loc în Brazilia, Ban Ki-moon a declarat: „Criza climatică nu ține cont de locul în care trăiești, fie că e vorba despre Statele Unite, China sau țările europene. Dacă trăim împreună, trăim toți. Dacă murim, murim toți împreună.”

El a calificat drept „profund regretabil” faptul că Statele Unite, „cea mai puternică, cea mai bogată și cea mai influentă țară”, se retrag pentru a doua oară din Acordul de la Paris.

Acordul, semnat la COP21 în 2015, este cel mai important și singurul tratat internațional cu caracter juridic privind schimbările climatice. El își propune să limiteze încălzirea globală la 1,5–2 grade Celsius peste nivelurile preindustriale și obligă statele semnatare să prezinte, o dată la cinci ani, planuri climatice prin care își asumă contribuțiile proprii.

”Avem o singură planetă. Nu există alt loc unde să ne mutăm”

Sâmbătă, echipa de organizare braziliană a COP30 a anunțat că au fost depuse 108 planuri, ceea ce înseamnă că peste o treime dintre țări nu și-au transmis încă angajamentele.

Ban Ki-moon, care era secretar general al ONU în momentul negocierii Acordului de la Paris, a afirmat că statele occidentale bogate, nu doar America, trebuie să își intensifice eforturile. „Acestea trebuie să dea dovadă de cel mai puternic leadership posibil și să trateze această problemă ca pe o prioritate absolută. Avem o singură planetă. Nu există alt loc unde să ne mutăm.”

Fostul lider al ONU conduce în prezent Ban Ki-moon Centre for Global Citizens, o organizație care colaborează cu factorii de decizie pentru implementarea Acordului de la Paris și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

Statele Unite sunt cea mai mare economie a lumii și al doilea cel mai mare poluator, după China. „Întreaga lume așteaptă ca Statele Unite să demonstreze leadership politic într-un moment atât de critic. Acesta este apelul meu sincer către președintele Statelor Unite”, a declarat Ban Ki-moon.

Donald Trump nu va trimite oficiali de rang înalt la COP30. Totuși, Casa Albă nu a clarificat dacă vor participa alți reprezentanți, precum negociatori.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, a declarat pentru Sky News: „Așa-numita ‘Mare escrocherie verde’ ar fi distrus America dacă președintele Trump nu ar fi fost ales pentru a implementa o agendă energetică bazată pe bun-simț, axată pe folosirea ‘aurului lichid’ de sub picioarele noastre pentru a consolida stabilitatea rețelei și a reduce costurile pentru familiile și afacerile americane.”

„Președintele Trump nu va pune în pericol securitatea economică și națională a țării noastre urmărind obiective climatice vagi, care distrug alte țări”, a adăugat ea.