Este oficial: ținta din Acordul de la Paris va fi ratată. ONU anunță când va depăși Pământul pragul critic de încălzire de 1,5°C

Publicat la 17:49 05 Noi 2025

Pământul va depăși pragul critic de încălzire de 1,5 grade Celsius. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Christopher Furlong/ Getty Images

Pământul va depăși cu certitudine pragul critic de încălzire de 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, înaintea termenului din Acordul de la Paris, a anunțat marți UNEP, Programul pentru Mediu al ONU, care a dat și o estimare în acest sens, potrivit Live Science.

Pentru a rămâne sub acest prag, lumea ar fi trebuit să reducă emisiile anuale de gaze cu efect de seră cu 55% față de nivelurile din 2019, până în 2035. Însă, având în vedere acțiunile insuficiente ale țărilor de până acum, există puține șanse, sau deloc, ca acest lucru să se întâmple, potrivit raportului privind decalajul emisiilor din 2025.

„Având în vedere amploarea reducerilor necesare, timpul scurt pentru a le implementa și contextul politic dificil, depășirea pragului de 1,5°C va avea loc, foarte probabil, în următorul deceniu”, au scris reprezentanții UNEP în raport.

Ce dezastre naturale ar putea cauza încălzirea cu peste 1,5°C

Țările au convenit, în urmă cu un deceniu, prin Acordul de la Paris, să depună eforturi pentru a rămâne sub 1,5°C (2,7°F) și să limiteze încălzirea globală la „mult sub” 2°C (3,6°F). Aceste ținte s-au bazat pe evaluări științifice care arătau cum o încălzire treptată ar putea agrava fenomene climatice precum incendiile de vegetație, secetele sau valurile de căldură.

Potrivit lui Kirsten Zickfeld, profesoară de știința climei la Universitatea Simon Fraser din Canada, omenirea poate gestiona consecințele unei încălziri de 1,5°C, dar orice depășire a acestui prag devine periculoasă, mai ales pentru persoanele din țările în curs de dezvoltare sau din națiunile insulare.

Comparativ cu o încălzire de 1,5°C, o creștere de 2°C ar putea mai mult decât dubla procentul populației globale expuse la căldură extremă. În condițiile unei încălziri de 1,5°C, verile fără gheață în Oceanul Arctic ar putea avea loc o dată la 100 de ani, dar la 2°C, acest fenomen s-ar produce o dată la fiecare deceniu. Recifurile de corali ar fi cu până la 29% mai afectate, iar 38% mai mult permafrost s-ar topi la 2°C comparativ cu 1,5°C.

Pentru a rămâne sub pragul de 2°C, țările trebuie să reducă emisiile cu 35% față de nivelurile din 2019, până în 2035, potrivit noului raport UNEP. Totuși, angajamentele actuale ale statelor vor conduce planeta către o încălzire de între 2,3°C și 2,5°C (4,1°F – 4,5°F), arată raportul.

„Națiunile sunt încă departe de atingerea obiectivelor Acordului de la Paris”

Dacă lumea continuă „ca de obicei”, temperatura medie globală ar putea crește cu 2,8°C (5°F) până în anul 2100, avertizează UNEP.

Chiar și așa, perspectiva este ușor mai optimistă decât cea din raportul de anul trecut, care estima o creștere de 3,1°C (5,6°F) în lipsa unor angajamente mai ambițioase. Însă reducerea de 0,3°C (0,5°F) prognozată în raportul din 2025 este departe de a fi încurajatoare, întrucât metodologia îmbunătățită explică 0,1°C (0,2°F) din această diferență, iar eventuala retragere a SUA din Acordul de la Paris ar putea anula și acest mic progres, potrivit raportului.

Noile angajamente asumate anul acesta de unele țări, precum China, „au avut un impact minim”, se arată în document.

„Națiunile sunt încă departe de atingerea obiectivelor Acordului de la Paris”, precizează raportul.

Raportul UNEP este publicat cu doar câteva zile înainte de deschiderea summitului climatic COP30 al ONU, care va avea loc în Brazilia.

„Ne dorim ca această conferință să fie una serioasă și ca deciziile luate să fie puse în aplicare”, a declarat președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) pentru Reuters.

Brazilia va propune crearea unui nou consiliu mondial pentru mediu, care să aibă autoritatea de a vizita țările și de a monitoriza progresele acestora privind promisiunile climatice, a relatat Reuters.

„Altfel, nu se va întâmpla nimic”, a spus Lula.