Liderii lumii se reunesc în Brazilia, înainte de „COP-ul Adevărului”: Printre ei, Merz, Macron și Starmer. SUA vor lipsi de la discuții

1 minut de citit Publicat la 12:19 06 Noi 2025 Modificat la 12:22 06 Noi 2025

Ministra Mediului din Brazilia, Marina Silva, la sedința pre-cop30 din octombrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Înainte de deschiderea oficială a conferinţei anuale a ONU privind schimbările climatice, de luni, zeci de lideri mondiali se întâlnesc joi şi vineri la Belém, în Brazilia, pentru a discuta măsuri urgente de limitare a încălzirii globale, informează DPA, potrivit Agerpres.

Printre liderii europeni care vor participa se numără cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, alături de înalţi oficiali ai Uniunii Europene şi ai Naţiunilor Unite.

Gazdele braziliene speră că summitul va da un impuls conferinţei de două săptămâni cunoscută sub numele de „COP30”, care începe oficial luni şi va reuni zeci de mii de participanţi din circa 200 de ţări.

Preşedintele Luiz Inácio Lula da Silva, care a descris evenimentul drept „COP-ul Adevărului”, a declarat că obiectivul conferinţei este obţinerea unor rezultate concrete.

Contextul politic este însă dificil: războaiele şi temerile economice ţin prima pagină a ziarelor, perspectivele fiscale ale multor mari puteri sunt cel puţin incerte, iar Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, îşi menţin agenda privind combustibilii fosili.

Administraţia Trump nu va trimite o delegaţie la nivel înalt la COP30

Casa Albă a anunţat că administraţia Trump nu intenţionează să trimită o delegaţie la nivel înalt la COP30.

Joi, liderii urmează să lanseze oficial un nou fond de miliarde de dolari pentru protecţia pădurilor tropicale, considerate „plămânii verzi” ai planetei.

Timpul se scurge: în 2019, 140 de ţări s-au angajat să oprească defrişările până în 2030, dar, potrivit organizaţiei ecologiste WWF, circa 7 milioane de hectare de păduri primare au fost pierdute doar în 2024.

Summitul va lansa, de asemenea, un apel comun la acţiune pentru gestionarea internaţională a incendiilor de pădure şi va promova iniţiativa Braziliei privind combustibilii sustenabili, care îşi propune să crească de patru ori producţia şi utilizarea acestora până în 2035. Este prevăzută, de asemenea, o declaraţie privind combaterea foametei şi sărăciei şi protejarea climei.