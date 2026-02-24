Fondatorul Shein iese din umbră și își revendică rădăcinile chineze

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Hepta

Fondatorul discret al gigantului de fast-fashion Shein și-a folosit prima apariție publică importantă pentru a sublinia legăturile companiei cu provincia Guangdong, din sudul Chinei, și pentru a lăuda sprijinul oferit de Partidul Comunist și de autoritățile locale în procesul de creștere al companiei, scrie Financial Times.

Declarațiile lui Xu Yangtian, făcute marți la un eveniment organizat de guvernul din Guangdong, contrastează puternic cu eforturile Shein din ultimii ani de a se prezenta drept o platformă internațională de comerț electronic, cu sediul în Singapore.

Până acum, Xu a păstrat un profil extrem de discret, iar Shein nu a publicat niciodată fotografii oficiale cu el. Apariția sa vine într-un moment în care compania se confruntă cu multiple provocări, de la oboseala consumatorilor până la un control sporit din partea autorităților de reglementare la nivel global, în contextul în care încearcă să se listeze la bursă.

Financial Times a relatat în 2024 că eforturile de „de-chinizare” a imaginii Shein – considerate utile pentru menținerea accesului pe piețele internaționale – au iritat autoritățile de la Beijing, care trebuie să aprobe orice listare publică inițială în străinătate.

„Guangdong este locul unde Shein își are rădăcinile și tot aici a început și lupta noastră. Suntem siguri că, pe valul dezvoltării de înaltă calitate a Guangdongului, Shein poate, împreună cu acest pământ dinamic, să transforme «made in Guangdong» în standardul global al industriei modei”, a declarat Xu.

El a promis investiții de 10 miliarde de yuani (aproximativ 1,45 miliarde de dolari) în lanțurile de aprovizionare din Guangdong în următorii trei ani și a afirmat că conducerea Partidului Comunist Chinez și guvernul provincial au oferit companiei sale un sprijin vital.

„Realizările Shein de astăzi nu ar fi fost posibile fără îndrumarea atentă a comitetului provincial de partid și a guvernului provinciei Guangdong”, a spus el.

Shein a fost fondată în orașul Nanjing, din estul Chinei, însă Xu a precizat că firma are aproape 10.000 de producători parteneri în Guangdong. De asemenea, compania își are sediul central pentru lanțul de aprovizionare în această provincie sudică. Din 2022, sediul corporativ oficial este în Singapore.

Xu a apărut îmbrăcat într-un costum de afaceri închis la culoare, cu o cravată roșu închis și ochelari, având părul tuns scurt. Discursul său a fost susținut în fața unor oficiali și lideri din mediul de afaceri.

În intervenția sa scurtă, Xu nu a făcut nicio referire la o serie de controverse care au dominat discuțiile internaționale despre Shein în ultimii ani.

Compania încearcă să se listeze pe o bursă din afara Chinei. Inițial, a vizat o ofertă publică inițială la New York, însă ulterior și-a mutat atenția către Londra, după ce parlamentari americani au ridicat semne de întrebare cu privire la practicile de muncă din lanțul său de aprovizionare.

Ulterior, Shein a depus documente pentru o listare la Hong Kong, după ce autoritățile din Regatul Unit și Beijing nu au ajuns la un acord privind formularea din prospect referitoare la riscurile asociate regiunii Xinjiang, din vestul Chinei, unde organizații pentru drepturile omului acuză folosirea muncii forțate. Financial Times a relatat în iulie anul trecut că Shein își dorește în continuare listarea la Londra.

Xu este originar din provincia Shandong, din estul Chinei, și și-a început cariera aprovizionând cumpărători străini cu produse fabricate în China, de la garnituri la bujii. Financial Times a relatat anterior că fondatorul era atât de discret încât chiar și mulți angajați ai Shein aveau dificultăți în a-l identifica.

Săptămâna trecută, Comisia Europeană a deschis o investigație privind Shein, după apariția unor informații potrivit cărora platforma ar fi facilitat vânzarea unor păpuși sexuale cu aspect infantil. De asemenea, autoritățile analizează dacă aplicația creează dependență în rândul utilizatorilor.

Modelul de afaceri al companiei a fost afectat și de eliminarea în SUA a așa-numitelor excepții „de minimis”, care scuteau de taxe vamale coletele cu valoare sub 800 de dolari. Inițiative similare sunt în curs de implementare și în Uniunea Europeană și în Regatul Unit.