Furturi la restaurantele cu stele Michelin din Franța. Clienţii pleacă cu tacâmuri, lumânări și suporturi pentru hârtie igienică

Potrivit unui sondaj din Franţa, 94% dintre cei 500 de proprietari de restaurante intervievați au declarat că au suferit cel puțin un furt. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Bucătarii și proprietarii de restaurante de lux din Franţa au reclamat în ultima vreme o serie de furturi. Clienţii pleacă din restaurante cu diverse obiecte, de la tacâmuri de designer la lumânări, creme de mâini sau suporturi pentru hârtie igienică, ba chiar și o vază cu flori.

Fenomenul, relatat de Telegraph şi preluat de publicaţia Il Messaggero, provoacă pierderi care în unele cazuri ajung la câteva mii de euro pe an. Și, potrivit unui sondaj realizat de site-ul alimentar Bouillante, 94% dintre cei 500 de proprietari de restaurante intervievați au declarat că au suferit cel puțin un furt. Rezultatele indică, de asemenea, că riscul crește odată cu nivelul de lux al localului.

De la suportul pentru rola de hârtie igienică la cuțite

Printre cele mai neobișnuite cazuri se numără cel relatat de Romain Hubert, proprietarul L'Emulsion, un restaurant cu stele Michelin aflat lângă Lyon, al bistroului Lo Fieu și al unei pensiuni din Saint-Alban-de-Roche. Chiar înainte ca restaurantul să primească o stea, cineva a furat suportul pentru hârtie igienică din baie. Însă clientul nu s-a mulţumit cu suportul şi a scos şi șuruburile și dopurile, lăsând tencuială pe podea. De-a lungul timpului, au dispărut și o lumânare mare din baie și creme de mâini. Pentru acestea din urmă, Hubert a fost nevoit să înlocuiască sticlele cu dozatoare, deoarece produsele dispăreau în continuu.

Dar adevărata problemă o reprezintă cuțitele bistroului. Lo Fieu folosește cuțite Opinel cu mânere din lemn de nuc, care sunt foarte apreciate de clienți. După primele furturi, restaurantul a lipit chiar și inelul cuțitului, încercând să-l facă mai dificil de deschis și, prin urmare, de transportat. Această măsură nu a ajutat prea mult, pentru că, potrivit lui Hubert, cel puțin 40 din cele 90 de cuțite disponibile au dispărut în primul an. Costul total al furturilor de la bistro a ajuns astfel la aproximativ 800 de euro.

Chiar și candelabrele sunt vizate

Furturile nu se limitează la restaurantele mai mici. Hubert a spus că a primit o mărturie de la un coleg de la restaurantul Paul Bocuse, distins cu două stele Michelin, de lângă Lyon , conform căreia un client a încercat să ascundă un candelabru de argint sub un impermeabil lung.

Și în departamentul vecin, Isère, există incidente de acest fel. Un restaurator a povestit ziarului Le Dauphiné Libéré despre un client care, înainte de a lua o vază cu flori din baie, i-a golit conținutul în toaletă. Un altul, un cetățean olandez, ar fi încercat să părăsească restaurantul cu un ulcior cu apă ascuns sub cămașă.

Ce soluţie au găsit proprietarii restaurantelor

Laurent Lapaire, proprietarul restaurantului Agapé din arondismentul 17 din Paris, a declarat că are de-a face cu clienți care încearcă să fure lucruri din restaurant de 18 ani. Restaurantul folosește mici inele de șervețele placate cu argint, concepute de Andrée Putman pentru Christofle și folosite și ca suporturi pentru cuțite. O pereche costă în jur de 200 de euro. Prin urmare, personalul a adoptat o strategie specifică: înainte de desert, inelele sunt luate de pe masă pentru a se asigura că sunt toate la număr. În ciuda acestui fapt, unele ajung frecvent în gențile clienților. Soluția lui Lapaire este la fel de simplă pe cât este de eficientă: produsul este adăugat la nota de plată a clientului. În acel moment, a povestit acesta, „suvenirul” tinde să reapară.