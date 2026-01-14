Gravură veche de peste 500 de ani, descoperită în Franța. La câte milioane de euro a fost estimată

Patrick de Bayser și licitatorul Arthur de Moras prezintă gravura semnată de Hans Baldung Grien. Opera datează din 1517. Sursa foto: Hepta

O operă veche de peste 500 de ani şi realizată cu un stilou de argint a fost descoperită în Franţa. Este vorba despre o gravură semnată de artistul renascentist german Hans Baldung Grien, informează DPA, conform Agerpres. Valoarea lui a fost estimată între 1,5 milioane de euro şi 3 milioane de euro. "Desenele lui Baldung sunt extrem de rare", a spus un reprezentant al galeriei pariziene Cabinet de Bayser.

Gravura a stat mult timp într-o cutie de lemn, iar acum o galerie de artă din Franţa i-a stabilit autenticitatea.

Portretul unei femei, desenat cu un stilou special pentru gravat din argint, datează din anul 1517 şi a rămas în familia alsaciană a femeii reprezentată în tablou, Susanna Pfeffinger, încă de la crearea sa.

Desenul semnat de Hans Baldung Grien a fost descoperit în Fraţa după mai bine de cinci secole. Sursa foto: Hepta

Artist renascentist, Hans Baldung Grien este considerat un pictor important, dar şi neobişnuit. A devenit faimos pentru scenele despre căderea în păcat, reprezentări candide ale unor sfinţi, precum şi scene dramatice cu vrăjitoare.

Altarul principal al Catedralei din Freiburg, sudul Germaniei, este considerat apogeul operei sale timpurii. Hans Baldung Grie s-a născut în 1484 sau 1485 şi a lucrat ca pictor, desenator şi gravor. A colaborat timp de câţiva ani cu pictorul Albrecht Dürer în Nuremberg.

Hans Baldung Grien şi-a petrecut cea mai mare parte din viaţă în Strasbourg, unde a murit în septembrie 1545.

Patrick de Bayser, de la galeria pariziană Cabinet de Bayser, descrie descoperirea desenului drept un "şoc".

"Desenele lui Baldung sunt extrem de rare", a spus oficialul miercuri şi doar câteva dintre acestea se găsesc în colecţii private. Familia l-a rugat să examineze tabloul, despre care nu aveau nicio informaţie.

Gravura urmează acum să fie scos la licitaţie pe 23 martie de Beaussant Lefevre & Associés din Paris. Patrick de Bayser îi estimează valoarea la o sumă cuprinsă între 1,5 milioane de euro şi 3 milioane de euro.

Licitatorul Arthur de Moras a spus că familia deţine numeroase tablouri într-o arhiva extinsă. Câteva zeci, provenite de la rude mai îndepărtate, au fost depozitate într-o cutie din lemn, printre care şi portretul care a fost acum identificat drept o lucrare de Hans Baldung Grien.