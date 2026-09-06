Greșeala banală care te poate lăsa fără permis în Grecia, plus o pedeapsă până la un an de închisoare

3 minute de citit Publicat la 08:00 06 Sep 2026 Modificat la 08:29 06 Sep 2026

Legislația din Grecia tratează dur comportamentul agresiv din trafic. Foto: Getty Images

Un gest făcut la nervi în trafic poate avea consecințe mult mai serioase decât pare. În Grecia, noul Cod Rutier îi obligă pe șoferi să aibă un comportament civilizat față de ceilalți participanți la trafic. O încălcare a acestei reguli poate aduce amendă și suspendarea permisului, iar în anumite situații conflictul poate ajunge și în instanță, scrie newsauto.gr.

Traficul aglomerat, căldura, claxoanele și graba sunt suficiente pentru ca tensiunile dintre șoferi să escaladeze. O înjurătură sau un gest ofensator pot părea lucruri neînsemnate într-o asemenea situație, însă legislația din Grecia tratează altfel comportamentul agresiv din trafic.

Noul Cod Rutier elen, adoptat prin Legea 5209/2025, prevede în mod expres că șoferii trebuie să se comporte politicos atât față de pietoni, cât și față de ceilalți conducători auto. Aceeași obligație se aplică șoferilor de taxi, autobuze, mijloace de transport în comun și vehicule turistice în relația cu pasagerii.

Prevederea a intrat în vigoare în septembrie 2025 și este aplicabilă în prezent.

Ce riști pentru un gest ofensator la volan

Încălcarea obligației de a avea un comportament civilizat este încadrată în categoria comportamentelor antisociale (categoria S).

Concret, sancțiunea poate însemna o amendă de 150 de euro și reținerea permisului de conducere.

Pentru această abatere nu este prevăzută și reținerea plăcuțelor de înmatriculare sau a certificatului de înmatriculare.

Legea nu oferă însă o listă cu gesturi sau cuvinte care sunt interzise în mod automat. Asta înseamnă că o simplă ceartă între doi șoferi nu duce, în orice situație, la aplicarea automată a unei amenzi. Contează circumstanțele concrete și modul în care s-a manifestat comportamentul.

Un claxon, o înjurătură sau un gest clar agresiv și jignitor pot fi însă interpretate ca o încălcare a obligației de a manifesta un comportament civilizat în trafic.

Mai mult, pentru aplicarea sancțiunii nu este nevoie să se producă un accident. Nu trebuie să existe o coliziune, pagube materiale sau persoane rănite. Este suficient ca autoritățile să constate comportamentul sancționabil.

De la amenda rutieră la probleme penale

Situația poate deveni mai complicată atunci când gesturile sau cuvintele folosite depășesc sfera unei simple abateri rutiere.

Dacă prin ceea ce spune sau face un șofer este încălcată onoarea sau demnitatea unei alte persoane, poate intra în discuție și infracțiunea de insultă prevăzută de articolul 361 din Codul Penal elen.

În forma actuală a legii, insulta simplă poate fi sancționată cu închisoare de până la șase luni sau amendă.

Dacă fapta este comisă în public, pedeapsa poate ajunge la un an de închisoare sau amendă.

Asta nu înseamnă însă că orice ceartă între șoferi se transformă automat într-un dosar penal. Pentru declanșarea procedurii penale este necesară o plângere din partea persoanei vătămate, care trebuie depusă în termen de trei luni de la incident.

Nici suma de 1.500 de euro vehiculată uneori în legătură cu această infracțiune nu reprezintă o amendă penală fixă prevăzută de Codul Penal. În cazul unei sancțiuni financiare, cuantumul este stabilit potrivit regulilor generale și în funcție de circumstanțele concrete ale cazului.

Și amenințările pot avea consecințe

Dacă o ceartă în trafic trece de la insulte la amenințări concrete cu violența sau cu săvârșirea unei alte fapte ilegale, poate fi luată în calcul și infracțiunea de amenințare.

Pentru forma de bază, legea prevede închisoare de până la un an sau amendă, fiind necesară, și în acest caz, o plângere din partea persoanei vătămate.

Persoana care se consideră prejudiciată se poate adresa și instanței civile și poate solicita chiar și despăgubiri pentru prejudiciul moral.

Nu există însă un tarif fix pentru asemenea despăgubiri. Instanța stabilește eventualul cuantum în funcție de gravitatea faptei, împrejurările în care s-a produs și amploarea prejudiciului.

Cât de des apar conflictele între șoferi

Agresivitatea în trafic nu este o problemă specifică Greciei.

Cel mai recent indice european privind comportamentul responsabil la volan, publicat în mai 2026, arată că aproape jumătate dintre șoferii europeni recunosc că au înjurat cel puțin o dată un alt conducător auto.

Alți 45% spun că folosesc excesiv claxonul, în timp ce 28% recunosc că au mers intenționat foarte aproape de mașina unui șofer care îi enervase.

17% afirmă că au coborât din mașină pentru a se confrunta direct cu un alt șofer.

Problema este că un conflict verbal poate deveni foarte repede periculos. Un șofer nervos poate frâna brusc, poate face o manevră riscantă, poate accelera sau poate începe să urmărească cealaltă mașină.

În câteva secunde, o ceartă pornită de la un claxon sau un gest poate ajunge la un accident grav.