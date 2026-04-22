Guvernul Norvegiei preia cel mai mare zăcământ de pământuri rare din Europa

Publicat la 17:24 22 Apr 2026

Zăcământul Fen ar conține aproximativ 15,9 milioane de tone de oxizi de pământuri rare / FOTO: Hepta

Norvegia preia cel mai mare zăcământ de pământuri rare din Europa, denumit Fen, pentru a accelera dezvoltarea acestuia, după ce o reevaluare a resurselor a dus la aproape dublarea dimensiunii estimate, a anunțat miercuri guvernul, scrie Reuters.

Potrivit dezvoltatorului, zăcământul Fen ar conține aproximativ 15,9 milioane de tone de oxizi de pământuri rare, cu 81% mai mult față de estimarea din 2024, cruciale pentru fabricarea vehiculelor electrice și turbinelor eoliene.

Potrivit experților, zăcământul Fen reduce dependența Europei de China pentru aceste elemente esențiale.

De altfel, descoperirea a fost făcută în anul 2024 de compania minieră Rare Earths Norway.

Acum, Guvernul Norvegiei vrea să accelereze dezvoltarea acestuia.

„Zăcământul Fen ar putea avea o importanță majoră pentru Telemark, Norvegia și securitatea aprovizionării și competitivitatea Europei”, a declarat prim-ministrul Jonas Gahr Stoere într-un comunicat, potrivit sursei citate. Telemark este regiunea în care a fost descoperit zăcământul Fen.

„Pentru a asigura accesul viitor la minerale critice, este important să creștem producția atât în Norvegia, cât și în alte țări cu care cooperăm în materie de securitate”, a mai adăugat acesta.

Mai mult decât atât, Guvernul a anunțat că a intervenit la cererea autorităților locale, din cauza riscului de conflicte legate de folosirea terenurilor și pentru a echilibra interesele naționale.

La fel ca în restul Europei, proiectele de infrastructură din Norvegia, inclusiv parcurile eoliene terestre, s-au confruntat cu opoziția grupurilor de interese din domeniul mediului și al agriculturii, ceea ce a întârziat dezvoltarea.

Cel mai probabil, producția ar urma să înceapă la sfârșitul anului 2031, a transmis compania Rare Earths Norway.

Până în 2032, producția ar urma să ajungă la 800 de tone de NdPr, adică aproximativ 5% din cererea Uniunii Europene.

Cererea de pământuri rare şi minerale critice este aşteptată să crească exponenţial în următorii ani, pe măsură ce tranziţia către energie curată se accelerează.