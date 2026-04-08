Un zăcământ de 56 de miliarde de metri cubi de gaze naturale a fost descoperit în largul Egiptului. FOTO: Getty Images

Gigantul energetic italian ENI și Egiptul au anunțat descoperirea unui zăcământ de gaze naturale în estul Mediteranei, care ar putea oferi o gură de oxigen atât pentru Cairo, cât și pentru Europa, într-un moment în care războiul din Iran alimentează explozia prețurilor la importurile de energie, scrie Euronews.

Estimările preliminare indică un volum de aproximativ 56 de miliarde de metri cubi de gaze în zăcământul Temsah, aflat în largul coastei mediteraneene a Egiptului, potrivit unui comunicat transmis marți de ENI.

Descoperirea include, de asemenea, circa 130 de milioane de barili de condensat petrolier, a anunțat Ministerul Petrolului din Egipt, care a precizat că proiectul face parte dintr-un efort mai amplu de creștere a producției interne și de reducere a facturii la importuri a țării.

Sonda Denise W este acum pregătită pentru testare. După finalizarea acestei etape, urmează forarea altor sonde și construirea unei platforme offshore de producție, înainte ca zăcământul să poată intra efectiv în exploatare.

Denise W-1 este o sondă de explorare forată în cadrul concesiunii Temsah, situată la 70 de kilometri în larg, la o adâncime a apei de 95 de metri și la mai puțin de 10 kilometri de infrastructura deja existentă.

ENI operează concesiunea cu o participație de 50%, alături de BP, care deține restul de 50%, prin intermediul companiei mixte Petrobel.

Impactul războiului din Iran asupra facturilor la energie din Egipt

Momentul anunțului este unul extrem de sensibil. Aprovizionarea Egiptului cu gaze naturale din Qatar și Israel a fost grav afectată după escaladarea războiului din Iran, ceea ce a obligat autoritățile de la Cairo să adopte o serie de măsuri de economisire a energiei, inclusiv restricții de circulație pentru afaceri, scumpiri ale carburanților și încetinirea unor cheltuieli guvernamentale.

Premierul Mostafa Madbouly declara luna trecută că acest conflict a dus aproape la triplarea facturii lunare a Egiptului pentru importurile de gaze naturale, de la 560 de milioane de dolari (515 milioane de euro) la 1,65 miliarde de dolari (1,52 miliarde de euro).

În 2015, zăcământul Zohr, cel mai mare din Marea Mediterană, cu o capacitate estimată la 30 de trilioane de metri cubi, a alimentat speranțele că Egiptul ar putea deveni autosuficient energetic și un exportator important de gaze.

Ulterior, aceste ambiții au fost temperate. Egiptul și-a schimbat strategia și a început să se poziționeze mai degrabă ca un centru regional de procesare și tranzit, folosindu-și terminalele de lichefiere pentru a transporta spre piețele externe gazele provenite din statele vecine, inclusiv din Cipru.

Luna trecută a fost anunțată o altă descoperire, de această dată pe uscat: Egiptul și Apache Corporation au informat că au identificat un nou zăcământ în Deșertul Vestic, care ar urma să producă 26 de milioane de metri cubi pe zi.

În ce măsură descoperirea de la Temsah va putea reduce semnificativ criza energetică a Egiptului va depinde însă de ritmul în care zăcământul va fi adus în producție și de durata războiului.