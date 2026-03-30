Revoltă în Cairo. Guvernul a limitat programul magazinelor și restaurantelor, ca să facă economie de petrol

4 minute de citit Publicat la 23:45 30 Mar 2026 Modificat la 23:52 30 Mar 2026

„Este ruinos. Ne privează de orele de vârf”, a spus Youssef Salah, proprietarul unei cafenele din Cairo. Foto: Getty Images

Guvernul egiptean caută modalități de a conserva energia electrică produsă pe bază de petrol, din cauza războiului din Iran, adoptând o decizie care amenință identitatea orașului Cairo ca oraș care „nu doarme niciodată”, scrie luni AP News.

Guvernul a impus, sâmbătă, noi ore de închidere la nivel național pentru magazine, restaurante și cafenele, ordonându-le să se închidă mai devreme și interferând cu capacitatea lor de a funcționa în timpul orelor critice.

„Este rușinos. Ne privează de orele de vârf”, a spus Youssef Salah, proprietarul unei cafenele din Cairo.

Decizia face parte dintr-o serie de măsuri luate de guvernul în ultimele săptămâni pentru a atenua consecințele războiului SUA și Israelului împotriva Iranului, care a zguduit Orientul Mijlociu și economia globală.

Deși Egiptul nu este parte din conflictul care se extinde, cea mai populată țară arabă este una dintre cele mai afectate de repercusiunile ample ale războiului, inclusiv creșterea prețurilor la petrol și perturbarea rutelor de transport maritim.

„Trebuie să protejăm mijloacele de trai ale oamenilor”

Închiderile anticipate vor avea repercusiuni grave asupra sutelor de mii de mici afaceri care se găsesc pe aproape fiecare stradă și alee din țară. Unele dintre ele, inclusiv multe restaurante, terase și cafenele, funcționează de obicei non-stop.

Salah, proprietarul cafenelei din cartierul Sayeda Zeinab, o comunitate de clasă mijlocie din Cairo, a declarat că a fost nevoit să reducă cu 40% numărul angajaților săi, care au format 35 de persoane.

Tatăl a trei copii, în vârstă de 46 de ani, obișnuia să-și țină localul deschis 24 de ore pe zi, orele de vârf începând seara și terminându-se la primele ore ale dimineții.

„Turele de noapte sunt acum desființate”, a spus el.

„Este dureros”, a reiterat Salah în timp ce își închidea ușile magazinului, sâmbătă, la ora 21:00 (19:00 GMT).

Totuși, la două zile după luarea deciziei, unii egipteni au ocolit ordinul guvernamental. Unele cafenele și-au închis ușile în timp ce clienții dinăuntru fumau narghilea sau jucau șah, domino sau cărți. Alții au criticat pe rețelele de socializare închiderile anticipate.

„Efectul de fluture. Închiderea Strâmtorii Ormuz ne-a împiedicat să fumăm narghilea în Talbia”, a scris pe rețelele sociale Mahmoud Elmamlouk, redactorul-șef al Cairo24, una dintre cele mai mari instituții de presă din Egipt, după ce cafenelele și-au închis ușile sâmbătă seara, referindu-se la un cartier muncitoresc din zona metropolitană Cairo.

Ayman Harbi, care lucrează la un magazin din centrul orașului Cairo, a cerut guvernului să prelungească programul de funcționare cel puțin până la miezul nopții, spunând că închiderea la ora 21:00 este „extrem de dificilă” pentru o afacere precum a sa.

„Munca noastră vara începe de obicei după ora 20:00 (18:00 GMT). Faptul că mă obligă să închid la ora 21:00 (19:00 GMT) face ziua de lucru inutilă”, a spus el.

Magdy al-Deeb, proprietar de afacere, a îndemnat guvernul să renunțe la decizie pentru a păstra locurile de muncă, în special pentru cafenele și întreprinderi mici.

„Unde vor merge toți acei oameni muncitori?”, a întrebat el.

Decizia de a închide afacerile mai devreme a schimbat și stilul de viață al egiptenilor obișnuiți să poată cumpăra practic orice, oricând, în special în orașele mari precum Cairo și Alexandria.

Un tur nocturn prin Cairo, efectuat sâmbătă și duminică, a dezvăluit că străzile, de obicei vibrante, ale orașului au devenit straniu de liniștite.

Măsuri „excepționale”

Magazinele, restaurantele, mall-urile și cafenelele din întreaga țară au primit ordin să se închidă la ora 21:00 (19:00 GMT) timp de o lună.

Măsurile, descrise de guvern drept „excepționale”, includ diminuarea luminozității iluminatului stradal și publicitatea pe marginea drumurilor. Birourile guvernamentale districtuale din Noua Capitală Administrativă, la est de Cairo, au primit, de asemenea, ordin să se închidă până la ora 18:00 (16:00 GMT). Funcționarilor publici li s-a cerut, de asemenea, să revină la lucrul de acasă o zi pe săptămână în aprilie.

Guvernul a exceptat zonele turistice de la măsurile sale de economisire a energiei, având în vedere că turismul este o sursă majoră de valută străină pentru țara cu probleme de lichiditate. Zonele exceptate includ stațiunile turistice Hurghada, Sharm el-Sheikh, Marsa Alam de la Marea Roșie, precum și orașele sudice bogate în antichități, Aswan și Luxor.

Prim-ministrul Mustafa Madbouly a declarat că măsurile vizează reducerea consumului de petrol.

„Alternativa ar fi să se recurgă din nou la creșteri suplimentare de prețuri”, a avertizat el.

Guvernul a majorat deja prețurile la combustibil și benzină la începutul acestei luni, pe măsură ce prețurile globale la energie au crescut odată cu închiderea Strâmtorii Ormuz, un punct crucial pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol.

Repercusiunile sunt deosebit de dureroase pentru Egipt

Prețurile globale la energie au crescut vertiginos de la începutul războiului, pe 28 februarie, când SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene masive asupra Iranului, care a ripostat cu atacuri asupra infrastructurii petroliere și gaziere din Golful Persic și prin restricționarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Creșterile au lovit puternic Egiptul, având în vedere că populația sa de peste 108 milioane de locuitori consumă anual produse petroliere în valoare de 20 de miliarde de dolari, inclusiv combustibil folosit pentru funcționarea centralelor electrice.

Țara importă 28% benzină și 45% motorină din consum, iar Madbouly a declarat că factura națională la petrol ajunge acum la 2,5 miliarde de dolari, mai mult decât dublu față de trecut.