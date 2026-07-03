Harta Imperiului Roman, în variantă GoogleMaps: Cât îți lua, acum 2.000 de ani, să mergi de la Constanța la Sarmizegetusa

Sugerarea traseului optim (în galben) de la Constanța, la Sarmizegetusa, în funcție de rețeaua de drumuri existentă acum 2.000 de ani. Captură foto: Omnesviae

Un nou instrument digital le permite acum utilizatorilor săi explorarea întregii rețele de drumuri ale Imperiului Roman, inclusiv „estimarea” timpului necesar de călătorie între două orașe de acum 2.000 de ani, informează Euronews.

Cu ajutorul datelor istorice din surse academice și hărți istorice, un inginer olandez a reconstruit întreaga rețea de drumuri ale fostului Imperiu Roman. Rețeaua e suprapusă peste actuala hartă a Europei, pentru o orientare mai ușoară.

Pe site-ul OmnesViae, utilizatorii pot acum să „planifice” diverse rute între localități și să-și estimeze timpul necesar călătoriei, în funcție de mijlocul de deplasare: pe jos, sau pe cal. Aplicația se bazează pe Tabula Peutingeriana, o copie medievală a unei hărți romane în care erau prezentate toată rețeaua de drumuri imperiale.

Deoarece partea „vestică” a copiei medievale a fost pierdută, datele au fost completate cu ajutorul unui alt registru al acestor drumuri din perioada romană, intitulat Itinerarium Antonini Augusti.

Site-ul poate fi folosit cel mai bine de pe un desktop, dar funcționează bine și de pe browserul telefonului.

Aplicația funcționează ca una clasică rutieră: se tastează „punctul de plecare” și „destinația finală”, iar aplicația calculează automat cea mai rapidă rută. De asemenea, sunt prezentate inclusiv informații suplimentare, precum opririle intermediare.

În cazul în care utilizatorul ar dori să parcurgă distanța de la Constanța până la Grădiștea de Munte, website-ul le identifică automat și în denumirea lor din latină - „Tomis” pentru Constanța, respectiv „Sarmategte” (adică „Sarmizegetusa”), pentru Grădiștea.

„Lungimea traseului este de 740 de mii de pași, ceea ce se poate parcurge în treizeci de zile”, precizează aplicația. În prezent, cu mașina, aceeași distanță ar fi parcursă în circa 7-8 ore, cu mașina, conform aplicațiilor actuale de calculat distanțele rutiere.