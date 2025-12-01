Iconicul palton mov pe care Jackie Kennedy l-a purtat în seara în care soțul ei a devenit președintele SUA va fi scos la licitaţie

În noaptea alegerilor, când John Fitzgerald Kennedy Jr. a devenit preşedinte, soţia sa Jackie Kennedy a purtat un palton mov care a devenit o piesă de referinţă. Sursa foto: Getty Images

Paltonul mov al lui Jackie Kennedy, purtat în momentul alegerii lui John Fitzgerald Kennedy preşedinte, în 1960, va fi scos la licitaţie, la Sotheby's, cu un preţ cuprins între 6.000 şi 8.000 de dolari.

Jacqueline a purtat aşa numitul “maternity coat” în seara zilei de 8 noiembrie 1960, în momentul alegerii lui John Fitzgerald Kennedy ca preşedinte al Statelor Unite ale Americii. Jackie Kennedy era însărcinată în opt luni cu al doilea copil al cuplului, „John John”.

Paltonul mov purtat de Jackie Kennedy va fi scos la licitaţie de către Sothebys Sursa foto: sothebys.com

În noaptea alegerilor, când John Fitzgerald Kennedy Jr. a devenit preşedinte, soţia sa Jackie Kennedy a purtat un palton mov, cu nasturi în două rânduri, din lână şi care avea să dea tonul unei serii de ţinute de aceeaşi culoare pe care diverse Prime Doamne americane le-au purtat ulterior de-a lungul anilor.

La vremea aceea ţinuta lui Jackie Kennedy a fost considerată o declarație de farmec care a rupt cu timiditate cromatica politicii americane de până atunci şi a fost publicată ulterior pe coperta revistei Life, anunțând noua eră a Casei Albe, relatează La Repubblica.

„Puține rochii surprind atât de bine spiritul unui moment de cotitură din istoria americană”, a declarat pentru WWD Morgane Halimi, directorul global de modă al Sotheby's. „Acest palton reflectă abilitatea unică a lui Jacqueline Kennedy Onassis de a comunica optimism și modernitate prin stil, întruchipând puterea liniștită a unei femei a cărei influență transcende moda.”

Deși designerul este necunoscut, piesa provine dintr-o familie apropiată cuplului prezidenţial, dintr-un mic cerc de prietene care şi-au oferit piesa vestimentară ca un gest de intimitate și solidaritate între viitoarele mame.

Astăzi, este o piesă de referinţă la licitația Handbags & Fashion, care va avea loc la New York între 5 și 8 decembrie, la sediul global al Sotheby's din clădirea Breuer.

Culoarea violet nu a fost niciodată o culoare neutră, aceasta reprezintă o fuziune între roșu și albastru, o sinteză cromatică a celor două orientări politice ale Statelor Unite ale Americii. A reprezentat o culoare aleasă pentru a simboliza armonia, transcendența liniilor de partid, promisiunea unei conduceri capabile să vorbească ambelor părți din spectrul politic. Jackie Kennedy a purtat-o ​​înainte ca acest simbolism să fie codificat în limbajul media contemporan.