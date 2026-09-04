În 1875, drăcila japoneză a ajuns în SUA ca plantă decorativă pentru garduri. Acum, urmașele sale creează adăpost pentru căpușe cu Lyme

5 minute de citit Publicat la 10:42 04 Sep 2026 Modificat la 10:42 04 Sep 2026

Drăcila japoneză - Berberis thunbergii - toamna. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Drăcila japoneză (Berberis thunbergii) a fost adusă în Statele Unite în 1875 ca plantă ornamentală și era apreciată pentru amenajările peisagistice, dar și pentru utilitatea sa ca înlocuitor al drăcilei europene. În deceniile care au urmat, planta a scăpat din culturile controlate și s-a răspândit prin pădurile din nord-estul țării.

Astăzi, pâlcurile dense de drăcilă pot crea un strat umed de vegetație care oferă condiții favorabile căpușelor cu picioare negre, inclusiv celor infectate cu bacteria care provoacă boala Lyme.

Legătura a fost analizată în Connecticut de cercetători de la Stația de Experimentare Agricolă din Connecticut, care au comparat zonele în care drăcila japoneză a fost lăsată intactă cu cele în care a fost îndepărtată.

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Drăcila japoneză s-a răspândit după ce a fost adusă ca plantă ornamentală

Drăcila japoneză este originară din Japonia, iar Serviciul Forestier al SUA afirmă că semințele au fost primite la Arnold Arboretum din Boston în jurul anului 1875 și distribuite ulterior pentru cultivare în Statele Unite.

Planta a fost promovată ca înlocuitor pentru drăcila comună, care fusese asociată cu rugina neagră a tulpinilor, o boală ce afectează grâul și alte culturi de cereale.

Drăcila japoneză putea tolera umbra, seceta și o gamă largă de tipuri de sol, în timp ce frunzele sale mici, florile și fructele roșii o făceau utilă ca arbust ornamental pentru amenajarea peisajului.

Aceleași caracteristici au ajutat-o să supraviețuiască și după ce oamenii au încetat să mai îngrijească zonele în care fusese plantată.

Serviciul Forestier al SUA notează că drăcila japoneză scapă frecvent din plantațiile ornamentale și ajunge în păduri, terenuri agricole și zone de-a lungul drumurilor. Unele populații din jurul fostelor gospodării și de pe terenurile agricole abandonate pot fi urmărite până la plantările realizate în trecut.

Arbustul schimbă condițiile de la nivelul solului pădurii

Drăcila japoneză poate forma pâlcuri dense sub coronamentul pădurilor, iar toleranța sa la umbră îi permite să persiste chiar și atunci când vegetația din jur se modifică.

Stația de Experimentare Agricolă din Connecticut a descris arbustul drept o plantă invazivă capabilă să formeze desișuri dense care limitează regenerarea plantelor erbacee și lemnoase native. Cercetătorii investigau, de asemenea, motivul pentru care căpușele cu picioare negre păreau mai numeroase în zonele în care era prezentă drăcila.

O posibilă explicație era mediul creat sub aceste plante.

Pâlcurile dense de drăcilă formează un strat de vegetație care reține umezeala și reduce expunerea la condițiile de uscare, în timp ce vegetația bogată poate oferi și adăpost în apropierea solului pădurii.

Arbuștii pot modifica cantitatea de lumină solară care ajunge la sol și pot schimba structura stratului de frunze moarte și a vegetației joase de dedesubt.

Acest lucru este important pentru căpușele cu picioare negre, care sunt vulnerabile la deshidratare și depind de condiții umede pentru a supraviețui. Modificarea condițiilor de la nivelul solului poate crea, de asemenea, un microhabitat mai stabil pentru căpușe și pentru animalele de care acestea depind.

Cercetătorii au testat ce s-a întâmplat după îndepărtarea plantei

Într-un studiu publicat în Journal of Medical Entomology, cercetătorii Scott Williams și Jeffrey Ward, de la Stația de Experimentare Agricolă din Connecticut, au analizat cinci zone în care drăcila japoneză fie a fost lăsată intactă, fie a fost controlată, fie era în mare parte absentă.

Cercetătorii au monitorizat căpușele adulte timp de trei ani și au înregistrat, de asemenea, temperatura și umiditatea relativă în anumite parcele.

Măsurătorile lor au arătat că în zonele cu pâlcuri intacte de drăcilă existau, în medie, 280 de căpușe adulte infectate cu bacteria care provoacă boala Lyme pe hectar.

În zonele în care drăcila fusese controlată erau 121 de căpușe infectate pe hectar, în timp ce în zonele cu puțină drăcilă sau fără drăcilă erau doar 30 pe hectar.

Zonele acoperite de drăcilă erau mai bine protejate de condițiile care determină pierderea umezelii de către căpușe, iar îndepărtarea arbustului a modificat aceste condiții.

Studiul a constatat că ținerea sub control a drăcilei japoneze a redus cu aproape 60% numărul căpușelor adulte infectate cu Borrelia burgdorferi, în comparație cu zonele în care drăcila nu fusese controlată.

Șoarecii fac parte din ecuație

Șoarecii cu picioare albe sunt gazde importante pentru căpușele cu picioare negre aflate în stadiile imature, iar drăcila japoneză poate oferi o acoperire densă în apropierea solului pădurii. Aceasta le oferă șoarecilor locuri prin care să se deplaseze și în care să se adăpostească, creând în același timp condiții potrivite pentru căpușe.

Stația de Experimentare Agricolă din Connecticut a relatat că cercetătorii analizau relația dintre drăcila japoneză, șoarecii cu picioare albe și căpușele cu picioare negre deoarece planta putea oferi habitat pentru toate acestea.

Prin urmare, relația este mai complicată decât simpla idee că arbustul „atrage” căpușele. Drăcila poate modifica vegetația și nivelul de umezeală de la suprafața solului, oferind în același timp adăpost unuia dintre animalele cu care se hrănesc căpușele imature.

Îndepărtarea plantei poate modifica habitatul căpușelor

Cercetările realizate în Connecticut au sugerat că reducerea suprafețelor ocupate de drăcila japoneză poate modifica acele condiții care favorizează căpușele cu picioare negre.

O fișă informativă ulterioară a Stației de Experimentare Agricolă din Connecticut rezumă rezultatele, menționând că reducerea gradului de acoperire cu drăcilă de la 62% la 3%, prin tăiere mecanică și ardere cu propan, a dus la mai puține căpușe larvare pe șoareci și a redus densitatea căpușelor adulte infectate la aproape 60% din nivelul înregistrat în parcelele cu drăcilă netratată.

Cercetarea indică, așadar, că vegetația reprezintă unul dintre factorii care pot influența habitatul la scară mică în care trăiesc căpușele și gazdele lor.

O plantă introdusă pentru amenajarea peisagistică în secolul al XIX-lea s-a răspândit între timp în mare parte din estul Statelor Unite.

În pădurile în care formează pâlcuri dense, vegetația poate modifica condițiile din apropierea solului, inclusiv mediul în care trăiesc căpușele cu picioare negre.

Drăcila japoneză în România: La ce se folosește

Drăcila japoneză (Berberis thunbergii) este întâlnită și în România, unde este cultivată în principal ca arbust ornamental, fiind apreciată pentru frunzișul decorativ, florile galbene, fructele roșii și capacitatea de a forma tufe dense. Este folosită în special pentru garduri vii, grupuri de plante și amenajări peisagistice, fiind o specie rezistentă și adaptabilă.

Totuși, merită atenție în cazul plantărilor în apropierea zonelor naturale. Un studiu din 2014 privind flora alogenă din România a inclus Berberis thunbergii printre speciile exotice analizate, dar în evaluarea citată specia era considerată „not escaped”, adică nu era catalogată atunci ca specie care scăpase din cultură în România.

De asemenea, drăcila japoneză nu apare în lista speciilor alogene invazive prioritare pentru intervenție din planul național prezentat de autorități.