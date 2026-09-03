În 1953, un militar din Marina SUA și-a întâlnit marea iubire în Japonia. Apoi, a venit ordin să plece. După 7 decenii, s-au regăsit

Reuniunea dintre Duane Mann și Peggy Yamaguchi, în 2022. Sursa foto: Stephanie Mann via Facebook/ KETV

În 1953, Duane Mann era un tânăr american de 22 de ani, militar în Marina SUA, detașat în Japonia. În timpul perioadei petrecute acolo a cunoscut-o pe Peggy Yamaguchi, o tânără japoneză care lucra la un club militar din Tokyo. Cei doi s-au apropiat rapid, s-au îndrăgostit și au început să își facă planuri pentru viitor.

Relația lor a durat câteva luni, timp în care Mann și Peggy obișnuiau să danseze împreună. El lucra în timpul liber ca reparator de aparate de jocuri la un club al Forțelor Aeriene, iar Peggy lucra la garderobă. Pentru Mann, întâlnirea avea să devină una dintre cele mai importante amintiri ale vieții sale, potrivit KTVZ.

Peggy era însărcinată

Cei doi intenționau să se căsătorească, iar Peggy rămăsese însărcinată. În 1954, însă, Mann a primit ordin să se întoarcă în Statele Unite. A plecat din Japonia cu promisiunea că va reveni și că o va aduce pe Peggy în America. Era convins că despărțirea va fi doar temporară.

Planul s-a complicat imediat după întoarcerea sa în Iowa. Mann descoperise că economiile pe care le strânsese pentru a începe o viață alături de Peggy fuseseră cheltuite de tatăl său, care trecea prin probleme financiare. Tânărul s-a angajat la o companie de construcții de drumuri și a început din nou să economisească.

Între timp, Peggy continua să îi trimită scrisori. Mann nu le-a mai primit însă. Ani mai târziu avea să afle că mama lui arsese scrisorile, pentru că nu voia ca fiul său să se căsătorească cu o femeie japoneză.

Ce s-a întâmplat cu copilul

La un moment dat, Mann a primit totuși o ultimă scrisoare. Peggy îi spunea că pierduse copilul și că se căsătorise cu un alt bărbat, în 1955. Pentru Mann, vestea a însemnat sfârșitul unei relații pe care sperase să o poată continua. În același timp, a rămas cu ideea că Peggy ar fi putut crede că el o abandonase.

Viețile celor doi au mers mai departe. Mann s-a căsătorit de două ori și a avut șase copii. Peggy s-a căsătorit cu un alt militar american, s-a mutat în Escanaba, Michigan, și a crescut trei fii.

Cu toate acestea, Mann nu a uitat-o. A păstrat fotografii cu Peggy în portofel timp de decenii și le-a povestit copiilor săi despre femeia pe care o cunoscuse în Japonia. Pentru el, întrebarea dacă Peggy crezuse că fusese abandonată a rămas nerezolvată.

La 91 de ani, a încercat din nou să o găsească

La 91 de ani, Mann a decis să încerce din nou să o găsească. Cu ajutorul fiului său, Brian, a publicat pe Facebook o fotografie veche cu Peggy și a cerut ajutor pentru identificarea ei. Povestea a ajuns la oameni din mai multe țări, iar mai multe persoane au încercat să ofere informații.

Un rol important l-a avut Theresa Wong, o tânără cercetătoare asociată cu History Channel. Ea a căutat în arhive și a descoperit un articol dintr-un ziar din Escanaba, publicat în 1956, despre o japoneză care se mutase în oraș după căsătoria cu un american. Articolul a oferit numele de familie pe care Peggy îl purta după căsătorie și o pistă concretă pentru găsirea ei.

În cele din urmă, Peggy a fost localizată în Michigan. Avea tot 91 de ani și trăia în comunitatea în care își crescuse cei trei fii.

„M-am temut că ai crezut că te-am abandonat”

Revederea a avut loc la 1 iunie 2022, în apropiere de Escanaba. Mann a mers în Michigan împreună cu fiul său Brian. Cei doi foști îndrăgostiți s-au întâlnit după aproape șapte decenii și au început să vorbească despre perioada petrecută împreună în Japonia. Au rememorat inclusiv serile în care dansau.

Pentru Mann, întâlnirea avea însă o miză mai importantă decât simpla revedere. A vrut să îi explice lui Peggy de ce nu s-a întors niciodată după ea.

„M-am temut că ai crezut că te-am abandonat”, i-a spus el. Apoi i-a explicat că nu renunțase la ea, ci că pur și simplu nu mai reușise să ia legătura cu ea.

Peggy a aflat astfel, după aproape 70 de ani, că bărbatul pe care îl cunoscuse în tinerețe nu uitase relația lor. Când a văzut că Mann păstrase fotografiile ei timp de decenii, i-a spus că acest lucru dovedea că o iubise.

Și-a numit unul dintre copii după el

Unul dintre fiii lui Peggy purta, de altfel, numele de mijloc Duane, în onoarea lui Mann, deși semnificația numelui nu fusese cunoscută de familie în același fel până la reîntâlnirea celor doi.

Revederea nu a însemnat reluarea relației lor din tinerețe. Amândoi își construiseră între timp propriile familii și trăiseră vieți separate. Pentru Mann, întâlnirea a fost mai ales ocazia de a lămuri o despărțire care îl urmărise toată viața și de a afla că Peggy nu fusese pur și simplu uitată.

„A fost o experiență eliberatoare”, a spus Mann despre momentul în care, după aproape șapte decenii, a reușit să îi spună direct ce se întâmplase.

Duane Mann a murit în noiembrie 2023, la vârsta de 92 de ani. Înainte de moarte, însă, a reușit să își ducă la capăt căutarea începută cu zeci de ani înainte și să se întâlnească din nou cu femeia pe care o cunoscuse în Japonia, în tinerețe.