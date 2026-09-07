În 1972, Ralph Lauren a cumpărat un hambar vechi de 100 de ani în Colorado. S-a transformat, între timp, în ceva senzațional

4 minute de citit Publicat la 13:00 07 Sep 2026 Modificat la 13:02 07 Sep 2026

În 1982, Ralph Lauren și soția lui au cumpărat în 1972 hambarul vechi și terenul din jurul lui FOTO: ralphlauren.com

În 1982, Ralph Lauren a descoperit un hambar vechi din lemn, aflat la poalele munților San Juan din Colorado, și a văzut imediat ceva ce alții poate ar fi trecut cu vederea.

Hambarul Vance, vechi de aproape un secol, se afla pe un teren din apropierea localității Ridgway, înconjurat de peisaje montane și pajiști întinse. Lauren și soția lui, Ricky, s-au îndrăgostit de proprietate și au început să construiască ceea ce avea să devină, în cele din urmă, Double RL Ranch, potrivit Science Daily.

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Ceea ce a început cu un hambar istoric și o suprafață de teren relativ modestă s-a transformat, de-a lungul următoarelor decenii, într-un vast teritoriu de 17.000 de acri (aproape 7.000 de hectare), care îmbină viața de familie, creșterea vitelor, habitatul pentru fauna sălbatică și fascinația de durată a lui Lauren pentru Vestul american.

În propria prezentare a proprietății, Ralph Lauren descrie ferma atât ca pe un cămin, cât și ca pe expresia unui vechi vis legat de Vestul american. În cele din urmă, ranch-ul a devenit strâns asociat cu viziunea lui Lauren de a păstra caracterul neîmblânzit și tradițiile Vestului american.

În loc să trateze proprietatea pur și simplu ca pe un refugiu privat, familia Lauren a modelat-o treptat în jurul tradițiilor fermelor de lucru, al construcțiilor istorice și al peisajului înconjurător. Rezultatul a devenit o interpretare profund personală a Vestului, care îmbină conservarea naturii, agricultura, arhitectura și istoria familiei.

Astăzi, Double RL Ranch rămâne o fermă de vite funcțională, dar și un simbol al legăturii de o viață a lui Lauren cu moștenirea și tradițiile Vestului american.

Hambarul vechi de un secol care a dat naștere visului lui Ralph Lauren în Colorado

Povestea Double RL Ranch începe cu hambarul Vance, construit în 1905 de Thomas Vance, la poalele munților San Juan din Colorado.

Potrivit relatării lui Ralph Lauren, imensa construcție a fost proiectată pentru a adăposti vitele de lapte pe timpul iernilor aspre din munți și a fost construită din lemn tăiat manual în pădurile din apropiere.

Hambarul a devenit în cele din urmă cunoscut unui public mult mai larg după ce a apărut în reclamele televizate Marlboro. Lauren l-a descoperit pentru prima dată în 1982, când el și Ricky căutau un teren în Vestul american.

Cei doi luaseră în considerare proprietăți din Utah și Wyoming, însă peisajul din Colorado din jurul hambarului le-a captivat imaginația. Lauren și-a amintit ulterior că, atunci când a văzut munții și vechea construcție, a avut imediat sentimentul că acel loc era cu totul special.

De la o proprietate neglijată la un ranch atent conservat

Când Lauren a achiziționat terenul, hambarul istoric nu se mai afla într-o stare perfectă. Potrivit materialului publicat de Ralph Lauren, podeaua, veranda și podul pentru fân necesitau lucrări ample de renovare.

Restaurarea a fost finalizată în cele din urmă în anul 2000, iar noile clădiri destinate familiei și oaspeților au fost amplasate cu grijă în raport cu peisajul.

Lauren a explicat că a fost reticent în a construi foarte mult pe proprietate, întrucât prețuia aspectul unui teren neatins. În schimb, casele au fost amplasate în zone joase și discrete, fiind parțial ascunse printre copaci.

Această abordare reflecta o filozofie mai amplă: clădirile trebuiau să facă parte din peisaj, nu să îl domine.

De-a lungul timpului, ranch-ul s-a transformat într-o combinație distinctivă de arhitectură istorică, spații destinate familiei și întinderi vaste de natură din Colorado, păstrând în același timp caracterul care l-a atras pe Lauren la proprietate încă de la început.

O fermă de vite de 17.000 de acri, aflată în activitate

În cele din urmă, Double RL Ranch s-a extins la aproximativ 17.000 de acri și a rămas o adevărată fermă de vite în funcțiune, în loc să devină pur și simplu un refugiu privat.

Materialele publicate chiar de Ralph Lauren descriu proprietatea drept o fermă de vite renumită în întreaga lume, în timp ce un alt material al companiei menționează că aproximativ 800 de exemplare de bovine Angus și South Devon, atât masculi, cât și femele, pasc pe teritoriul ranch-ului.

Cowboy-ii mută vitele între pășuni călare, păstrând o abordare profund tradițională a vieții la fermă.

Activitatea ranch-ului are, de asemenea, o legătură directă cu afacerile lui Lauren: ferma a furnizat carne de vită restaurantelor Ralph Lauren din New York și Chicago.

Această combinație de animale, cowboy care lucrează efectiv cu vitele și pășuni vaste îi conferă proprietății o adevărată funcție agricolă, pe lângă rolul său de cămin al familiei Lauren în Colorado.

Acolo unde ținutul vitelor se întâlnește cu un sanctuar pentru fauna sălbatică

Importanța ranch-ului depășește însă domeniul creșterii animalelor.

Ralph Lauren descrie proprietatea de 17.000 de acri drept un loc în care vulturii, elanii și cerbii pot trăi netulburați printre pini pinon și floarea-soarelui sălbatică.

Această coexistență dintre activitatea de ranch și fauna sălbatică reprezintă un element central al caracterului Double RL Ranch.

În loc să trateze peisajul doar ca pe un decor pentru o locuință luxoasă, proprietatea a păstrat suprafețe întinse de habitat natural deschis, alături de activitățile agricole.

Rezultatul este un peisaj neobișnuit, în care pășunatul vitelor, fauna sălbatică și legătura familiei Lauren cu Vestul american coexistă.

Între timp, hambarul Vance restaurat rămâne un simbol fizic al istoriei acestui teritoriu, făcând legătura dintre ranch-ul de astăzi și proprietatea agricolă funcțională pe care Lauren a descoperit-o cu mai bine de patru decenii în urmă.