În SUA începe să existe o problemă din cauza oamenilor Amish care nu folosesc toalete moderne din motive religioase

Populația Amish care refuză toaletele moderne intră conflictul cu autoritățile americane

Pe măsură ce populația Amish crește rapid în Statele Unite, comunități tot mai numeroase intră în conflict cu autoritățile locale din cauza unui lucru aparent banal: toaletele moderne.

În 2015, familia Delagrange s-a mutat în comitatul Lenawee, statul Michigan, și a refuzat să instaleze sisteme sanitare moderne. Din motive religioase, membrii familiei foloseau o latrină exterioară, iar deșeurile erau amestecate cu bălegar și împrăștiate pe pășuni, după tratarea cu var.

Pentru ei, practica era firească. Pentru autoritățile sanitare, însă, reprezenta o încălcare clară a normelor de sănătate publică, relatează The Guardian.

Henry Delagrange, liderul comunității și patriarhul familiei, susține că stilul de viață Amish presupune respingerea „luxului lumii moderne” - telefoane, electricitate și sisteme septice. Curând după stabilirea lor în Lenawee, alte familii Amish conservatoare li s-au alăturat pentru a forma o nouă comunitate.

La început, relațiile cu vecinii au fost bune. Însă situația s-a schimbat după ce autoritățile au primit mai multe plângeri privind gestionarea deșeurilor umane. Inspectorii sanitari au constatat că locuințele nu aveau sisteme septice și nici autorizații pentru apă și canalizare.

„Dumnezeu știa că omul va avea fecale și a făcut pământul ca să le absoarbă”, a declarat ulterior Joseph Graber, unul dintre membrii comunității.

Familia a refuzat să se conformeze cerințelor autorităților, iar conflictul s-a transformat într-un proces care a durat aproape un deceniu.

O comunitate în expansiune

Populația Amish din SUA s-a dublat la fiecare 20 de ani. Dacă în urmă cu patru decenii existau aproximativ 90.000 de Amish, astăzi numărul lor depășește 410.000. În ultimii ani au apărut zeci de noi așezări, din Maine până în Montana.

Creșterea rapidă a populației îi obligă pe mulți să caute terenuri noi și comunități mai izolate, unde pot păstra un stil de viață tradițional. Ramura Old Order, cea mai conservatoare dintre Amish, este și cea care crește cel mai rapid.

În unele regiuni, noii veniți sunt apreciați pentru etica lor de muncă și contribuția la revitalizarea agriculturii locale. În altele însă apar tensiuni legate de trăsuri, animale, drumuri sau reguli sanitare.

Procesul care a împărțit comunitatea

În 2019, autoritățile sanitare din Lenawee au dat în judecată familiile Amish și au cerut instanței dreptul de a le demola casele, declarate „improprii pentru locuire”.

Oamenii Amish au răspuns cu propriul proces, invocând libertatea religioasă garantată de Constituția SUA. Ei au fost apărați de avocatul Rick Schulte, cunoscut pentru alte procese importante privind drepturile civile.

Schulte a susținut că autoritățile au abuzat de putere împotriva unei minorități religioase și a comparat situația din Michigan cu cazuri similare din Ohio și Indiana.

Pentru Amish, problema nu era financiară, ci religioasă. Regulile lor comunitare, cunoscute sub numele de Ordnung, stabilesc ce tehnologii sunt acceptate și care trebuie respinse. În comunitatea Delagrange, folosirea sistemelor septice este considerată incompatibilă cu tradiția religioasă.

Compromisul final

În cele din urmă, părțile au ajuns la un acord în 2023.

Oamenii Amish au păstrat latrinele exterioare, însă au fost obligați să instaleze rezervoare etanșe pentru colectarea deșeurilor și să respecte anumite reguli sanitare, inclusiv testarea periodică a reziduurilor.

Autoritățile locale au considerat soluția un compromis rezonabil, iar unii dintre vecinii care reclamaseră inițial comunitatea au declarat ulterior că sunt mulțumiți de rezultat.

Pentru familia Delagrange, însă, esențialul a rămas neschimbat: continuă să trăiască după regulile propriei credințe și să folosească toalete exterioare, așa cum consideră că trebuie să facă.