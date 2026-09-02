Încă o țară este alertată de numărul uriaș de cărți vândute. Librarii se tem ca vor fi scanate pentru AI şi, apoi, distruse

Librarii canadieni se tem că, de fapt, cumpărătorii scanează și distrug cărți pentru a antrena modelele lingvistice mari ale companiilor de inteligență artificială. Sursa colaj foto: Getty Images

După Regatul Unit, o altă ţară înregistrează numeroase vânzări de cărţi second-hand. Este vorba despre Canada, iar proprietarii librăriilor au declarat că au primit solicitări neobișnuite pentru comenzi în cantități mari, despre care suspectează că sunt trimise companiilor de inteligență artificială pentru a antrena modele lingvistice mari (large language models) – tehnologia din spatele instrumentelor de inteligenţă artificială generativă, precum chatboturile, relatează CBC News.

Vânzătorii de cărți second-hand din Canada încearcă să decidă cum să gestioneze niște comenzi masive și misterioase, pe măsură ce cresc suspiciunile că diverse companii le cumpără cărțile vechi pentru a le scana în vederea antrenării sistemelor de inteligență artificială şi, apoi, le aruncă la gunoi.

Îngrijorarea lor provine dintr-un proces privind drepturile de autor intentat în SUA împotriva gigantului din domeniul inteligenței artificiale Anthropic, care a dezvăluit că firma cheltuia milioane de dolari pe cărți fizice, tăia cotoarele acestora pentru a scana rapid paginile în vederea antrenării modelului său lingvistic de mari dimensiuni, Claude, și arunca resturile.

O investigație realizată de 404 Media a dezvăluit, în urmă cu două săptămâni, că și comenzile mari de cărți ajung la o unitate Amazon din Las Vegas, Nevada, unde sunt supuse unei "scanări distructive" pentru antrenarea modelelor lingvistice mari (Large Language Model – LLM), oferind dovezi suplimentare că practica ar putea fi răspândită.

Potrivit sursei citate, îngrijorări similare sunt exprimate de proprietarii de librării din Australia și din alte părți ale lumii.

Cărțile tipărite, în special cele publicate înainte ca OpenAI să lanseze ChatGPT în 2022, sunt căutate de companiile de inteligență artificială. Acest lucru se explică parțial prin faptul că, potrivit unor experți, modelele lingvistice se degradează atunci când sunt antrenate în mod repetat pe baza propriilor rezultate. Prin urmare, ele trebuie alimentate cu un conținut despre care se garantează că nu conține texte generate de inteligența artificială.

Unele companii de inteligență artificială s-au confruntat, de asemenea, cu probleme juridice în ceea ce privește utilizarea conținutului digital protejat prin drepturi de autor, au mai scris jurnaliştii de la CBC News.

Proprietarul unei librării din Toronto: "Ceva nu este în regulă aici"

Peter Sellers, proprietarul librăriei Sellers & Newel din Toronto, a declarat că, în trecut, solicitările pentru comenzi de cărți în cantități mari veneau de la designeri care amenajau locuințe sau platouri de filmare și, de obicei, erau însoțite de cerințe privind culoarea și dimensiunea.

Însă, în jurul lunii iunie, a început să primească apeluri "foarte suspecte" pentrucomenzi în volum mare, care conțineau liste aparent aleatorii de cărți, a menţionat el într-un interviu oferit pentru CBC News.

"Este oarecum tentant, pentru că pot să scap de o mulțime de lucruri care, altfel, ar putea fi imposibil de vândut. Și apoi începi să te gândești la asta – nu, nu, nu, ceva nu este în regulă aici", a povestit Peter Sellers.

Pe 10 iunie, acesta a primit un mesaj pe LinkedIn de la o persoană care susținea că reprezintă compania de inginerie a datelor Innodata, spunând că firma "caută, în prezent, să cumpere volume mari de cărți second-hand" și "explorează posibili parteneri de aprovizionare".

Peter Sellers a spus că a ignorat solicitarea și nu s-a gândit prea mult la mesaj, până când a citit ulterior un articol despre scanarea cărților pentru inteligența artificială. Dintr-odată, a subliniat el, toate acele solicitări "ciudate" au început să aibă mult mai mult sens.

"Acum, întregul meu personal este atent la acest lucru", a adăugat proprietarul librăriei Sellers & Newel din Toronto.

Ulterior acesta a mai precizat: "Dacă cineva vrea lucruri în cantități mari, răspunsul este: «Nu» – cu excepția cazului în care sunteți un designer pe care îl cunoaștem sau o persoană cu care am mai colaborat, ori dacă dețineți acreditări legitime și doriți aceste cărți dintr-un motiv legitim".

Innodata, companie cu sediul în Ridgefield, New Jersey, oferă "expertiză în domeniul datelor și al domeniilor de specialitate" pentru proiecte de inteligență artificială, potrivit site-ului său, care precizează că lucrează cu "șapte dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume". Recent, Innodata a publicat pe LinkedIn un anunț de angajare pentru un specialist senior pentru achiziția de cărți.

Alți librari au declarat pentru CBC News că au primit solicitări similare în ultimele luni, adesea pentru cărți educaționale puțin cunoscute, care rămăseseră nevândute ani la rând. Unii spun că este greu să refuzi astfel de cereri, mai ales într-o industrie care nu este tocmai în plină expansiune.

Librarii au mai menţionat că numele companiilor care fac aceste solicitări par să se schimbe rapid și că niciunul dintre cumpărători nu a recunoscut public că furnizează cărți companiilor de inteligență artificială.