Insula unde nunțile se fac contra cronometru, iar drumul de acces apare și dispare: Cum arată și unde este „mica biserică din mare”

St Cwyfan’s Church, mica biserică din mare de pe insula Cribinau din Țara Galilor. Sursa foto: Profimedia Images

O biserică mică aflată pe o insulă din largul coastei Țării Galilor a devenit un loc de nuntă spectaculos, dar și plin de emoții, unde cel mai mare „dușman” al mirilor nu este traficul, ci mareea.

La St Cwyfan’s Church, cunoscută drept „mica biserică din mare”, invitații nu se întreabă doar dacă mireasa va ajunge la timp, ci dacă vor reuși cu toții să traverseze la timp limba de nisip înainte ca mareea să izoleze complet insula, potrivit BBC.

Pentru Alex Spall, în vârstă de 48 de ani, din Liverpool, ziua nunții a venit cu o ușurare majoră: a ajuns la timp la altar. Totuși, organizarea evenimentului a depins strict de programul mareei, pe care mirii l-au verificat cu atenție înainte.

„Din fericire, când am reușit să facem rost de calendarul mareelor pentru acea lună, am știut că va fi în regulă. Știam că avem câteva ore bune în care putem traversa și am fost foarte ușurați”, a spus ea. „Toată lumea a rămas uimită, a fost impresionată de romantism și de cât de frumos era totul.”

„Le-am spus tuturor femeilor să nu vină pe tocuri”

Pentru a evita problemele pe traseul peste nisip, Alex le-a cerut invitaților să poarte încălțăminte comodă, nu tocuri. Ea însăși a traversat mai întâi în adidași Converse, schimbându-se abia ulterior în pantofii de mireasă.

„Le-am spus tuturor femeilor să nu vină pe tocuri, ci cu pantofi comozi”, a precizat mireasa.

Alex și soțul ei, Jonathan, în vârstă de 43 de ani, au ales acest loc după ce au petrecut mai bine de 40 de ani revenind în vacanțe în zona Rhosneigr, pe insula Anglesey. Alegerea a avut și o încărcătură emoțională, având legături de familie de ambele părți cu Țara Galilor.

„Mama lui Jonathan s-a născut și a crescut în Caernarfon, așa că exista o conexiune de ambele părți. Pur și simplu părea locul potrivit”, a explicat Alex.

Cuplul și-a dorit o ceremonie mică și intimă, într-un cadru izolat și romantic. Totuși, chiar și după 18 luni de planificare, au avut emoții până în ultimul moment legate de nivelul mareei.

În ziua nunții, vremea nu a fost deloc prietenoasă: vânt puternic și ploaie torențială. Cu toate acestea, mirii spun că atmosfera a devenit chiar specială.

„Bătea un vânt năprasnic și ploua. Dar vremea a făcut totul să pară ca într-o scenă din Wuthering Heights (n.r. La răscruce de vânturi)”, a spus Alex.

Insula Cribinau și bisericuța din secolul al XII-lea

Biserica St Cwyfan’s datează din secolul al XII-lea și se află pe o mică insulă numită Cribinau, în largul coastei de vest a insulei Anglesey. A fost construită pe o peninsulă între două golfuri, iar accesul se făcea inițial printr-un istm de pământ, transformat ulterior într-un drum de acces.

Chiar și așa, mareele ridicate făceau uneori biserica inaccesibilă, iar slujbele erau ținute în case din apropiere.

În secolul al XIX-lea, clădirea a ajuns într-o stare avansată de degradare și a fost abandonată, după deschiderea unei alte biserici mai ușor accesibile. Ulterior, au fost strânse fonduri pentru restaurarea ei și construirea unui zid de protecție împotriva mării.

Astăzi, biserica, cu pereții săi albi și vizibili de la distanță, a devenit un loc popular pentru nunți și botezuri. Accesul rămâne însă posibil doar la reflux, iar vizitatorii sunt sfătuiți să verifice orele mareei înainte de a porni spre insulă.