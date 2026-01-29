Invitația de 10.000 € a Greciei: regiunile care te plătesc ca să te muți acolo

Grecia oferă stimulente financiare de 10.000 de euro persoanelor dispuse să se mute în zone slab populate FOTO: Getty Images

Pe măsură ce presiunile de pe piața locuințelor se intensifică și declinul populației se adâncește în mai multe regiuni ale Greciei, guvernul acordă o atenție specială stimulentelor menite să încurajeze relocarea, plasând mutarea în centrul unei strategii mai ample de combatere a crizei locuințelor.

Noul pachet legislativ leagă sprijinul financiar pentru mutarea în regiunile aflate în declin demografic de politici care vizează reducerea presiunii chiriilor în centrele urbane și extinderea ofertei de locuințe la nivel național, potrivit Greek Reporter.

Programul extins de relocare reprezintă pilonul principal al acestui plan. Acesta oferă un stimulent fix de 10.000 € persoanelor și gospodăriilor care aleg să se stabilească în zone afectate de un declin demografic pe termen lung. Autoritățile au testat inițial schema în regiunea Evros, iar acum au extins-o pe o arie geografică mult mai largă.

Plata a 10.000 € pentru a te muta în regiunile Greciei aflate în declin

Stimulentul pentru relocare vizează municipalități și unități municipale din unitățile regionale Drama, Florina, Kilkis, Serres, Pella și Kastoria, precum și capitalele de prefectură care au înregistrat pierderi constante de populație. Spre deosebire de versiunile anterioare ale programului, guvernul aplică acum subvenția de 10.000 € în mod uniform, indiferent de mărimea localității.

Eligibilitatea a fost, de asemenea, extinsă. Lucrătorii la distanță, pensionarii, absolvenții de universitate care rămân angajați la nivel local și grecii care trăiesc în străinătate pot depune cereri. Pentru a reduce presiunea financiară inițială, autoritățile plătesc o parte din prima tranșă în avans, ajutând solicitanții să gestioneze costurile inițiale de relocare și locuire atunci când se mută în aceste regiuni.

Cum folosește Grecia regiunile pentru a reduce presiunea locuințelor urbane

Schema de relocare nu servește doar ca instrument demografic, ci și ca măsură de politică a locuințelor. Prin încurajarea mutării din piețele urbane cu cerere ridicată, guvernul Greciei urmărește să tempereze creșterea chiriilor și să îmbunătățească disponibilitatea locuințelor în orașele unde deficitul a atins niveluri critice.

În același timp, statul sprijină lucrătorii esențiali din sectorul public prin rambursări țintite ale chiriilor. Profesorii, medicii și asistenții medicali care închiriază locuințe în apropierea locului de muncă, în afara zonei metropolitane Atena (excluzând unitatea regională insulară) și în afara regiunii Salonic, beneficiază de o rambursare echivalentă cu două chirii lunare, în loc de una. Măsura nu impune criterii de venit și se estimează că va avantaja aproximativ 50.000 de lucrători, autoritățile acoperind practic o parte din costurile locuirii pentru a reduce presiunea financiară.

Înăsprirea regulilor pentru închirierile pe termen scurt

Pachetul legislativ înăsprește și regulile care guvernează închirierile pe termen scurt, considerate de mulți factori de decizie drept un element-cheie al reducerii ofertei de locuințe pe termen lung. Autoritățile au extins restricțiile existente din primul, al doilea și al treilea district municipal din Atena pentru a include și Prima Comunitate Municipală din Salonic.

Legislația închide, de asemenea, o lacună majoră. Atunci când proprietatea unui imobil se schimbă într-o zonă restricționată, autoritățile vor elimina proprietatea din Registrul de Închirieri pe Termen Scurt și vor bloca reînregistrarea acesteia atât timp cât restricția rămâne în vigoare.

Readucerea locuințelor vacante pe piață

Pe partea de ofertă, guvernul extinde stimulentele pentru renovare printr-un program reproiectat „Renovează și închiriază”. Cu un buget estimat între 400 de milioane € și 500 de milioane €, schema acordă prioritate lucrărilor de reparații și reabilitare, în detrimentul modernizărilor axate exclusiv pe eficiența energetică.

Granturile pot ajunge până la 36.000 €, cu un supliment de 5.000 € pentru fiecare unitate. Factorii de decizie urmăresc să readucă pe piața chiriilor pe termen lung proprietăți vacante sau necorespunzătoare, sporind disponibilitatea locuințelor în zonele unde cererea continuă să depășească oferta.