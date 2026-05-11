Irakul a descoperit un zăcământ uriaș de petrol lângă granița cu Arabia Saudită, în plină criză a Strâmtorii Ormuz. FOTO: Getty Images

Irakul deține a cincea cea mai mare rezervă dovedită de petrol din lume, estimată la 145 de miliarde de barili. Aceasta reprezintă aproximativ 17% din rezervele totale ale Orientului Mijlociu și aproape 9% din rezervele globale, potrivit Administrației americane pentru Informații în Energie, EIA. Acum, Ministerul Petrolului din Irak a anunțat descoperirea unui mare zăcământ petrolier în provincia Najaf, din sudul țării, aproape de granița cu Arabia Saudită, scrie Euronews.

Descoperirea este considerată una dintre cele mai importante din sectorul energetic irakian din ultimii ani. Primele estimări arată că una dintre zonele de explorare ar putea conține rezerve de peste 8,8 miliarde de barili de țiței.

Blocul Qurnain se află în sud-vestul Irakului, în provincia Najaf, la aproximativ 180 de kilometri de Bagdad, de-a lungul graniței dintre Irak și Arabia Saudită. Zona este considerată una dintre cele mai promițătoare pentru explorări petroliere și acoperă o suprafață de 8.773 de kilometri pătrați. Contractul pentru dezvoltarea, explorarea și producția de petrol a fost semnat la 17 octombrie 2024.

Potrivit datelor anunțate de minister, lucrările de foraj la sonda de explorare Shams-11 au indicat prezența unui țiței ușor, cu o capacitate inițială de producție de 3.248 de barili pe zi.

Anunțul a fost făcut în timpul unei întâlniri oficiale între ministrul irakian al Petrolului, Hayan Abdul Ghani, și reprezentanți ai companiei chineze ZhenHua Oil. În cadrul discuțiilor, părțile au analizat progresul lucrărilor de la situl Qurnain și au discutat despre folosirea unor tehnici avansate de foraj pentru creșterea eficienței operațiunilor de explorare și producție, precum și pentru accelerarea dezvoltării proiectului.

ZhenHua, prin subsidiara sa Qurnain Petroleum Limited, este principalul operator al lucrărilor de foraj și al studiilor seismice, în parteneriat cu partea irakiană.

Un pariu chinezesc pe deșertul irakian

Compania chineză a prezentat un plan rapid de investiții, menit să accelereze dezvoltarea zăcământului și trecerea acestuia la producția comercială cât mai curând posibil, a transmis Ministerul Petrolului.

Bagdadul lucrează, de asemenea, la accelerarea unui proiect strategic pentru construirea unei conducte care să lege provincia Basra, din sud, de orașul Haditha, din provincia Anbar, aproape de granița cu Siria. Conducta ar urma să aibă o capacitate de export de 2,5 milioane de barili pe zi.

În același timp, Irakul se confruntă cu presiuni asupra exporturilor sale de petrol, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și al perturbărilor din Strâmtoarea Ormuz, un coridor esențial pentru transporturile energetice irakiene către piețele globale.

Înainte de escaladarea tensiunilor regionale, Irakul producea aproximativ 4,5 milioane de barili de petrol pe zi, fiind al treilea cel mai mare producător din Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, OPEC. Țara exporta aproximativ 3,5 milioane de barili pe zi, iar în jur de 90% din aceste exporturi treceau prin Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Petrolului, exporturile petroliere ale Irakului au scăzut la 18,6 milioane de barili în martie, generând venituri de 1,96 miliarde de dolari, echivalentul a 1,77 miliarde de euro. Aceasta înseamnă o scădere de aproximativ 71% a veniturilor față de luna februarie, când Irakul a exportat peste 99 de milioane de barili și a încasat 6,81 miliarde de dolari, adică 6,15 miliarde de euro.