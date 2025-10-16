Italia e în stare de șoc. Modelul Pamela Genini a fost înjunghiată de 24 de ori de iubit, pe balcon, sub ochii vecinilor

Modelul și vedeta de televiziune Pamela Genini, în vârstă de 29 de ani, a fost ucisă cu brutalitate de iubitul ei. FOTO: colaj foto instagram

Italia e în stare de șoc după ce modelul și vedeta de televiziune Pamela Genini, în vârstă de 29 de ani, a fost ucisă cu brutalitate de iubitul ei, un bărbat de 52 de ani, în apartamentul său din Milano. Potrivit presei italiene, tânăra a fost înjunghiată de 24 de ori după ce s-a certat cu acesta pe balconul locuinței sale, scrie The New York Post.

Incidentul s-a petrecut marți seară, când vecinii au alertat autoritățile după ce au auzit țipete și strigăte disperate de ajutor. Ziarul Il Giorno relatează că Genini se certa cu iubitul ei, Gianluca Soncin, un om de afaceri, când acesta a devenit violent.

La sosirea poliției, un vecin de pe un balcon alăturat le-a făcut semn agenților, arătându-le apartamentul unde se desfășura atacul. Ofițerii au spart ușa de la intrare exact în momentul în care Soncin o înjunghia pe tânără, iar medicii au constatat decesul la fața locului. Potrivit anchetatorilor, tânăra suferise 24 de răni prin înjunghiere înainte ca poliția să intervină.

După crimă, Soncin ar fi încercat să se sinucidă, provocându-și două tăieturi în zona gâtului, dar a fost stabilizat și transportat de urgență la Spitalul Niguarda din Milano, unde se află în stare critică, sub pază polițienească.

Procurorii l-au pus sub acuzare pentru omor calificat, cu circumstanțe agravante de stalking, premeditare și feminicid.

Anchetatorii au audiat mai mulți vecini, unii dintre ei afirmând că au văzut scena atacului de la ferestrele blocului din apropiere. Alții au declarat că l-au observat pe Soncin intrând furios în apartament chiar înainte de crimă.

Un martor a povestit pentru Il Giorno că a auzit-o pe Pamela strigând „Ajutor! Ajutor!” cu puțin timp înainte de a fi ucisă.

O prietenă apropiată a victimei a declarat polițiștilor că relația celor doi era tensionată de luni întregi, iar Pamela intenționa să se despartă de el.

O viață între modă și antreprenoriat

Pamela Genini era un nume cunoscut în lumea modei și a televiziunii din Italia. A pozat pentru campanii de modă de lux la Milano, a fost cofondatoarea brandului de costume de baie SheLux și conducea o agenție de imobiliare premium.

Tânăra devenise cunoscută și prin aparițiile sale în emisiunea “L’Isola di Adamo ed Eva” („Insula lui Adam și Eva”), unde concurenții participau dezbrăcați. Pe Instagram, Genini își împărtășea viața strălucitoare, postând fotografii din vacanțele petrecute la Portofino și de pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția.

Gianluca Soncin, iubitul și presupusul criminal, este un om de afaceri milanez cu legături puternice în mediile financiare italiene. Cei doi aveau o relație de peste un an.

Potrivit Il Giorno, Soncin a fost arestat în 2010 de poliția financiară din Palermo, într-o operațiune care a vizat o rețea ce acționa între Germania și Italia, implicată în vânzarea frauduloasă a sute de mașini de lux la prețuri reduse și evaziune fiscală prin facturi false. Nu este clar dacă acesta a fost condamnat în acel caz.

Cazul Pamela Genini a relansat în Italia dezbaterea privind violența domestică și feminicidul, într-o țară unde, potrivit datelor oficiale, o femeie este ucisă în medie la fiecare trei zile de un partener actual sau fost.

Moartea brutală a tinerei modele a șocat opinia publică, fiind considerată un nou simbol al tragediei femeilor victime ale violenței, în ciuda succesului, independenței și notorietății lor.