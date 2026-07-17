Jaf ca în filme la un magazin de bijuterii din Milano. Hoții s-au deghizat cu peruci şi aveau pistoale de jucărie

Carabinierii au localizat mașina folosită la jaf, iar în portbagaj au fost găsite perucile folosite pentru deghizare. Sursa foto: Profimedia (poza cu caracter ilustrativ)

Patru bărbaţi purtând peruci și veste de protecție au jefuit joi, 16 iulie, magazinul de bijuterii Gioielli di Valenza din centrul comercial Merlata Bloom de la Milano, Italia. Hoţii, care mânuiau o armă ce s-a dovedit ulterior a fi o jucărie, au furat bijuteriile expuse în vitrine și în seif. Valoarea bunurilor furate este în curs de evaluare.

Bandiţii, care purtau peruci și veste de protecție, i-au surprins din spate pe cei doi angajați ai magazinului Gioielli di Valenza în timp ce ridicau obloanele pentru a deschide magazinul, şi i-au ameninţat cu arma, relatează Corriere della Sera.

Infractorii au reuşit să fure bijuteriile din vitrine și din seif, apoi au fugit într-un Mercedes, pe care l-au abandonat ulterior într-o parcare din apropiere. Acolo, conform unor surse, ar fi schimbat mașinile și s-ar fi împărţit în alte vehicule.

Carabinierii au localizat mașina folosită la jaf, iar în portbagaj au fost găsite perucile folosite pentru deghizare. În magazin a fost găsită arma folosită de bandă, care s-a dovedit a fi de jucărie.

În cursul zilei de ieri, carabinierii au reușit să îi localizeze și să îi rețină pe toți presupușii membri ai bandei, este vorba despre şase bărbați de origine sud-americană. De asemenea, anchetatorii au confiscat bunurile furate.

Banda îi includea nu doar pe cei patru indivizi care au comis jaful, ci și pe cel care a asigurat paza și pe șoferul care a facilitat fuga. Potrivit anchetatorilor, gruparea era deja vizată de investigații pentru alte jafuri.