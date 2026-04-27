Jaf de jumătate de milion de euro la Napoli. Hoții au furat un diamant de 26 carate după ce i-au drogat pe proprietari

Trei hoți au jefuit casa unui om de afaceri și au fugit cu o pradă de aproape o jumătate de milion de euro, în cartierul de lux Posillipo din oraşul Napoli, Italia. Bandiţii au furat un diamant de 26 de carate, în timp ce proprietarii şi menajera nu au auzit nimic pentru că, foarte probabil, fuseseră drogaţi de hoţi.

Omul de afaceri, soţia sa şi menajera s-au trezit dimineaţa ameţiţi după ce, foarte probabil fuseseră drogaţi de hoţii care în plină noapte goliseră locuinţa şi plecaseră cu bijuterii și bani în valoare de aproape o jumătate de milion de euro. Antreprenorul și soția sa și-au dat seama dintr-o privire că infractorii le furaseră toate bunurile de valoare: câteva mii de euro în numerar, bijuterii și tacâmuri de argint, dar cel mai important, un diamant de 26 de carate, moștenire de familie, în valoare de aproximativ 300.000 de euro, relatează La Repubblica.

După investigațiile criminalistice, ancheta a fost predată secției de poliție din Posillipo, care a interogat victimele și a achiziționat imagini de supraveghere video din cartier. Parchetul coordonează ancheta.

Omul de afaceri în vârstă de 71 de ani a fost chemat de menajera sa, care lucrează pentru acesta de 15 ani şi care se afla în stare de șoc. Apartamentul era în dezordine: sertare scotocite, birouri și dulapuri deschise.

Bărbatul și-a alertat soția și împreună au făcut un inventar. Din camere lipseau diverse tipuri de bijuterii din aur, depozitate într-un dulap din dormitor, și tacâmuri din argint. Dar mai presus de toate, un diamant extrem de valoros nu mai era acolo, pe care proprietarul îl încuiase în biroul său şi despre care le-a spus anchetatorilor că îl avea în casă pentru că urma ca în zilele următoare să îl evalueze pentru a-i determina valoarea exactă.

Apartamentul jefuit se află la primul dintre cele două etaje ale unei clădiri elegante. Din primele cercetări, se pare că erau cel puțin doi hoți, un al treilea se afla în mașina cu care bandiţii au reuşit să fugă.

Din cele reconstituite până acum, hoţii profesionişti s-au căţărat la etaj, au forţat fereastra sufrageriei și au intrat în apartament. Criminaliștii au efectuat o căutare pentru orice urmă posibilă, dar cu puține speranțe de a găsi amprente digitale, deoarece hoții au folosit, fără îndoială, mănuși.

Încă de la începutul anchetei a ieșit rapid la iveală că autorii furtului nu erau amatori. Înainte de a fugi, aceştia au îndepărtat camerele de securitate interne pentru a împiedica vizionarea înregistrărilor. Sistemul de alarmă, însă, nu fusese activat. Atât cuplul, cât și menajera au raportat că nu au auzit niciun zgomot în timpul nopții, după ce s-au culcat cu puțin înainte de miezul nopții, trezindu-se în jurul orei 8:00. În acest timp, hoții au intrat în acțiune.

Anchetatorii analizează camerele de supraveghere stradale din zonă pentru a identifica maşina cu care bandiţii au fugit.