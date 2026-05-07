"Jocurile foamei" în criza energetică. Danemarca e într-o situație dificilă din cauza centrelor de date, rețeaua e copleșită de cereri

Centrele de date se confruntă tot mai des, la nivel global, cu opoziție din cauza consumului ridicat de energie. FOTO: Profimedia Images

Țările nordice, considerate mult timp o destinație atractivă pentru investițiile în centre de date datorită climei stabile și accesului la energie regenerabilă, încep acum să ia în calcul limitarea dezvoltării acestor facilități mari consumatoare de electricitate. Cererea tot mai mare de energie obligă autoritățile să regândească ritmul în care astfel de proiecte pot fi conectate la rețea. În centrul acestei dezbateri se află Danemarca. Formarea unui nou guvern și creșterea bruscă a cererilor de acces la rețeaua electrică au dus la o pauză temporară în aprobarea unor noi proiecte, scrie CNBC.

Centrele de date se confruntă tot mai des, la nivel global, cu opoziție din cauza consumului ridicat de energie. În Statele Unite, statul Maine a fost aproape de a interzice construirea de noi centre de date, iar în Pennsylvania reacțiile negative ar putea afecta politicienii aflați la putere înaintea alegerilor. Alte state, printre care Virginia și Oklahoma, analizează moratorii similare.

În Europa, doar două țări au impus moratorii totale asupra centrelor de date: Olanda și Irlanda. Ambele au relaxat ulterior restricțiile, în anumite condiții. Totuși, presiunea asupra rețelelor electrice crește pe întreg continentul, în timp ce avansul inteligenței artificiale se adaugă procesului accelerat de electrificare, deja alimentat de tranziția energetică și digitalizare.

„Jocurile foamei” în politica energetică

În martie, operatorul danez de rețea Energinet, deținut de stat, a introdus o pauză temporară pentru noile acorduri de conectare la rețea, din cauza unei „explozii” a cererilor de capacitate, a declarat un purtător de cuvânt pentru CNBC. Aproximativ 60 GW de proiecte așteaptă conectarea. Este un nivel mult peste vârful cererii de electricitate al Danemarcei, de aproximativ 7 GW. Centrele de date reprezintă aproape un sfert din aceste cereri potențiale, adică 14 GW, a precizat purtătorul de cuvânt.

O prelungire a moratoriului nu poate fi exclusă, a declarat pentru CNBC Henrik Hansen, directorul general al Asociației Industriei Centrelor de Date din Danemarca.

„Trebuie să fim realiști și să vedem ce este, de fapt, disponibil. Nu putem pur și simplu să aprobăm fără măsură tot felul de acorduri de conectare, pentru că energia nu există. Trebuie să intrăm în această discuție și, poate, să ne disciplinăm puțin și propria industrie”, a spus el.

Hansen a adăugat că există un val de cereri, iar diferența dintre energia disponibilă și capacitatea solicitată este tot mai mare. Din acest motiv, industria trebuie să analizeze mai atent proiectele care ar putea să nu fie viabile, a spus el. Asociația cere criterii mai clare pentru a stabili cine ar trebui să primească prioritate și conectare mai rapidă.

În unele țări, precum Olanda, alegerea între cei care primesc acces la rețea a ajuns să fie redusă la o întrebare simplă: ce este mai important, un centru de date sau un spital?

Sebastian Schwartz Bøtcher, director de vânzări pentru Danemarca la compania Schneider Electric, specializată în management energetic, a descris dezbaterea pe LinkedIn drept „Jocurile foamei” ale politicii energetice, între centrele de date și alte afaceri. El a sugerat că anumite industrii nu ar trebui izolate și tratate separat.

Aceeași idee a fost susținută și de Tobias Johan Sørensen, analist senior la think tankul Concito. El a spus că nimeni nu ar trebui împins la coada listei, dar ar trebui să existe cozi diferite, stabilite pe baza unor criterii clare.

Pauza din Danemarca ar urma să dureze trei luni sau până când Energinet va finaliza o analiză de ansamblu, iar noi măsuri pentru creșterea capacității vor fi puse în aplicare. Pentru ca autoritățile să poată decide cum să prioritizeze numeroasele cereri care blochează sistemul, vor fi necesare noi acorduri politice și ajustări ale cadrului de reglementare, a transmis Energinet.

Deocamdată nu au fost luate decizii politice, deoarece Danemarca se află în proces de formare a unui nou guvern după alegerile generale. Ministerul Energiei și Climei a refuzat să comenteze.

Înainte de alegeri, ministrul Energiei, Lars Aagaard, declara pentru presa locală că va analiza posibilitatea de a acorda prioritate clienților danezi la conectarea la rețea, ceea ce ar trimite centrele de date mai jos pe listă. „Bănuiesc că centrele de date și parcurile de baterii, printre altele, ocupă o mare parte din capacitatea disponibilă în rețeaua electrică”, a spus Aagaard în ianuarie pentru publicația economică Finans.

În acest context, întrebările despre moratorii și despre cine ar trebui să primească prioritate la accesul la energie au dominat discuțiile de la conferința Data Centers Denmark, organizată săptămâna trecută la Copenhaga.

Riscul de a rămâne în urmă

Au trecut vremurile în care centrele de date puteau fi construite discret, fără prea multă atenție publică, a spus Joana Reicherts, director pentru afaceri guvernamentale în domeniul centrelor de date EMEA la Microsoft, în timpul unui panel moderat de CNBC la conferință. Ideea a fost reluată și de alți mari operatori, care încearcă acum să comunice mai mult cu comunitățile locale, tot mai conștiente de prezența unor uriașe hale cu servere în apropierea lor.

Danemarca avea în 2026 aproximativ 398 MW de capacitate instalată în centre de date, la care se adăugau alți 208 MW în construcție. Potrivit Asociației DDI, această capacitate ar urma să crească cu 1,2 GW până în 2030. Marile centre de date de tip hyperscale reprezintă 60% din capacitatea actuală a Danemarcei.

„Poți aștepta doar până la un punct”, a declarat Diana Hodnett, director global pentru afaceri publice, parteneriate și dezvoltare economică în domeniul centrelor de date la Google, într-un interviu pentru CNBC. Dacă nu există certitudinea că moratoriul va fi ridicat peste trei luni, iar rezultatul rămâne neclar, companiile încep imediat să se uite spre alte piețe, a spus ea, subliniind nevoia de a se mișca rapid pentru a răspunde cererii clienților.

„Nu sunt sigură că guvernele și operatorii de transport al energiei realizează cât de repede se poate întâmpla acest lucru”, a adăugat Hodnett, referindu-se la operatorii care administrează rețeaua electrică.

Pernille Hoffmann, directoare pentru regiunea nordică la compania Digital Realty, specializată în servicii pentru centre de date, a remarcat cât de mult s-au schimbat lucrurile. „În trecut, se spunea mereu că aici există energie din belșug, așa că nu era niciodată o problemă. Acum vedem această cerere uriașă, inclusiv din partea centrelor de date, care nu este deloc aliniată cu rețeaua de distribuție sau cu rețeaua electrică în general. Așadar, acest lucru trebuie gestionat”, a declarat Hoffmann pentru CNBC.

Întrebată dacă pauza temporară în aprobarea cererilor de conectare ar putea fi prelungită, Hoffmann a spus: „Mă tem că da, dar sper să nu se întâmple”.

„Dacă nu îți poți plasa sarcinile de lucru pentru inteligență artificială în Danemarca, le vei muta pur și simplu în altă parte. Asta vom vedea. Iar acest lucru este valabil atât pentru Danemarca, cât și pentru regiunea nordică în ansamblu. Dacă nu putem asigura condițiile necesare pentru ca proiectele de inteligență artificială să fie dezvoltate aici, ele se vor muta în altă parte”, a spus ea.

Situația din Danemarca va duce la noi reguli care ar putea deveni un exemplu pentru alte state europene

Soren Dupont Kristensen, director operațional al Energinet, a spus, în timpul unei dezbateri, că pauza temporară poate fi privită ca o „fereastră de oportunitate” pentru regândirea reglementărilor.

Irlanda și-a relaxat moratoriul la sfârșitul anului trecut, iar acest lucru a dus la „unul dintre cele mai complete cadre de reglementare din Europa pentru gestionarea marilor consumatori de energie”, a spus Alistair Speirs, director general la Microsoft Azure Infrastructure. Microsoft intenționează să investească 3 miliarde de dolari în capacități de centre de date în Danemarca între 2023 și 2027.

„Investițiile noastre vin ca răspuns la cererea clienților danezi, care vor să își stocheze și să își proceseze datele aproape de casă și în conformitate cu legislația UE”, a transmis Speirs pentru CNBC. „Sperăm să putem continua să le oferim clienților danezi puterea de calcul pentru soluții cloud și de inteligență artificială de care au nevoie, pentru a susține competitivitatea economiei daneze și funcționarea unei societăți tot mai digitalizate.”

El a subliniat că aceste facilități sunt o infrastructură esențială pentru funcționarea lumii moderne. „Întrebarea principală nu este dacă cererea de putere de calcul va încetini, ci cât de repede pot infrastructura și politicile publice să țină pasul”, a spus el.