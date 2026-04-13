Crește revolta împotriva centrelor de date AI: Americanii plătesc curent mai scump, iar giganții tech se îmbogățesc

Un val neașteptat de opoziție bipartizană prinde contur în SUA, unde comunități locale și politicieni din întreg spectrul politic contestă expansiunea rapidă a centrelor de date pentru inteligența artificială, invocând costuri energetice și de mediu tot mai mari, în timp ce marile companii tehnologice își accelerează investițiile, scrie The Guardian.

Sursa citată precizează că luna trecută, Partidul Republican din Texas și-a exprimat la rândul său opoziția directă față de construirea de centre de date pentru inteligență artificială, în așteptarea unor garanții de mediu adecvate pentru comunitățile locale. În Statele Unite, se desfășoară campanii similare, în timp ce alegătorii din întreg spectrul politic se opun influenței și puterii exagerate a marilor companii tehnologice.

Pentru Casa Albă, care a pus extinderea rapidă a centrelor de date în centrul strategiei sale pentru inteligența artificială, amploarea protestelor a venit ca o surpriză neplăcută. La scurt timp după revenirea la putere, Donald Trump a aprobat o abordare relaxată în materie de reglementare susținută de investitorii din Silicon Valley care i-au finanțat campania.

Giganți din industrie precum Amazon și Microsoft investesc în centre de date în valoare estimată de 710 miliarde de dolari în acest an, deoarece își mizează viitorul pe menținerea unui avans în cursa inteligenței artificiale. Boom-ul vine și cu un preț politic pentru statele care au curtat acest capital prin scutiri de impozite și alte subvenții. Dezavantajele locale vin sub forma unor facturi mai mari la electricitate pentru consumatori și a unei presiuni intense asupra sistemelor și rețelelor locale de apă, ca urmare a cerințelor energetice vorace ale centrelor.

Opoziție puternică împotriva extinderii centrelor de date

The Guardian scrie că în rândul alegătorilor republicani, percepția că nevoile marilor companii de tehnologie sunt prioritizate în detrimentul alegătorilor aflați în dificultate pare să se răspândească printre membrii grupului de parlamentari Maga înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Democrații au fost lenți în a observa potențialul politic al unei probleme care pune interesele celor mai puternice corporații din lume împotriva celor ale comunităților locale preocupate. Însă, după ce în unele cazuri au concurat agresiv pentru a atrage investiții legate de marile companii tehnologice, personalități de rang înalt precum guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, subliniază acum necesitatea de a evita o situație nereglementată, generală.

Pe parcursul anului 2025, opoziția față de construcția de centre de date a dus la blocarea sau suspendarea unor proiecte în valoare estimată de 156 de miliarde de dolari. Amploarea și intensitatea rebeliunii au fost de așa natură încât Washingtonul a amenințat că va reține finanțarea federală din statele considerate a pune prea multe obstacole. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, un potențial candidat republican la președinție în 2028, a criticat această abordare ca fiind o încercare de a „acoperi statele și a lăsa marile companii tehnologice să scrie regulile”. Acestea sunt cu siguranță primele ciocniri într-o bătălie mai amplă, pe măsură ce se desfășoară politica inteligenței artificiale.

Un studiu recent realizat de Centrul de Cercetare Pew a constatat că 56% dintre experții în inteligență artificială consideră că aceasta va avea un impact pozitiv asupra SUA în următorii 20 de ani. Doar 17% dintre americani au gândit la fel. Ambivalența reflectă o anxietate profundă și de înțeles cu privire la impactul asupra locurilor de muncă. Există însă și o conștientizare tot mai mare a costului social al unei revoluții digitale care a adus averi uriașe unei elite bogate, depășind în același timp capacitatea politicienilor de a reglementa daunele asociate.