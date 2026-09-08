Joheirry Mola este noua Miss World. Republica Dominicană câştigă un nou titlu după 44 de ani

Joheirry Mola, în vârstă de 24 de ani, din Republica Dominicană, este noua Miss World. Sursa foto: Instagram/joheirry_mola

Joheirry Mola, în vârstă de 24 de ani, din Republica Dominicană, este noua Miss World. Tânăra a fost încoronată pe 5 septembrie la Nha Trang, Vietnam, la finalul celei de-a 73-a ediții a concursului, într-o finală la care au participat 111 reprezentante din întreaga lume. Elisabeth Reynés din Spania a ocupat locul al doilea, în timp ce Taanusiya Chetty din Malaezia a ocupat locul al treilea.

Aceasta este o victorie istorică pentru Republica Dominicană, pentru că Joheirry Mola este doar a doua femeie din această țară care câștigă titlul Miss World, la 44 de ani după Mariasela Álvarez, încoronată în 1982, relatează Corriere della Sera.

› Vezi galeria foto ‹

Noua Miss World deține o diplomă în Managementul și Administrarea Afacerilor de la Universidad Iberoamericana și lucrează ca profesoară de literatură și studii sociale, predând discipline în limba engleză. De asemenea, este model profesionist și reporter pentru Univision New York, unde relatează despre cultură, comunitate și probleme sociale legate de diaspora dominicană.

Implicarea sa în iniţiative sociale este, de asemenea, esențial în parcursul său. Mola a fondat „Vocile de mâine”, o inițiativă dedicată copiilor și tinerilor din cele mai vulnerabile comunități, cu scopul de a extinde accesul la învățarea limbii engleze și de a oferi noi oportunități prin educație. Acest proiect a jucat un rol cheie în parcursul ei către Miss World, unde principiul „Frumusețe cu un scop” este unul central în cadrul competiției. În runda finală, când a fost întrebată cum ar folosi titlul Miss World, Joheirry Mola a vorbit despre educație și acces la limba engleză pentru tinerii aflați în nevoie. Acest răspuns a fost în concordanță cu munca pe care a desfășurat-o de-a lungul anilor și cu mesajul care i-a însoțit candidatura.

Cu noua sa coroană, Joheirry Mola devine astfel imaginea Republicii Dominicane pe scena internațională, preluând locul thailandezei Opal Suchata Chuangsri, Miss World 2025 și prima femeie thailandeză care a câștigat titlul.