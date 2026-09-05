La doar 21 de ani, Amelie a devenit cea mai tânără miliardară din lume. De unde vine averea ei

La doar 21 de ani, Amelie Voigt Trejes a devenit cea mai tânără miliardară din lume. Sursa colaj foto: X & Getty Images

La doar 21 de ani, brazilianca Amelie Voigt Trejes a devenit cea mai tânără miliardară din lume, potrivit revistei Forbes. Ea are o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari și este moștenitoarea companiei WEG, fondată de bunicul său, Werner Ricardo Voigt, relatează gq.globo. Tânăra, alături de frații ei gemeni, Pedro și Felipe, se numără printre cei şase miliardari brazilieni incluși în clasamentul Forbes.

Pentru a treia oară consecutiv, cea mai tânără miliardară din Brazilia este Amelie Voigt Trejes, în vârstă de 21 de ani. În 2026, ea a devenit şi cea mai tânără miliardară din lume, detronându-l pe germanul Johannes von Baumbach. Nepoata lui Werner Ricardo Voigt, unul dintre fondatorii WEG, un producător de echipamente electrice cu sediul în Santa Catarina, are o avere estimată la 6,7 miliarde de reali brazilieni.

Conform sursei citate, toți cei cinci cei mai tineri miliardari din Brazilia fac parte din aceeași familie:

Dora Voigt de Assis, 28 de ani, are o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari;

Felipe Voigt Trejes și Pedro Voigt Trejes, ambii 23 de ani, au câte 1,1 miliarde de dolar;

Lívia Voigt de Assis, 22 de ani, are o avere netă estimată la 1,4 miliarde de dolari americani.

În ciuda averii sale, Amelie Voigt Trejes nu deține un loc în CA și nici vreo poziție executivă la WEG. Frații ei gemeni, Pedro și Felipe, sunt, de asemenea, acționari majoritari.

? FORTUNA | Brasileira de 21 anos é a bilionária mais jovem do mundo, segundo a Forbes



Catarinense Amélie Voigt Trejes tem fortuna estimada em R$ 5,67 bilhões e é herdeira da multinacional brasileira WEG pic.twitter.com/nhE2dUUe52 — Metrópoles (@Metropoles) August 28, 2026

WEG, cel mai mare producător de motoare electrice din America Latină, este o multinațională listată la bursă cu fabrici în peste 10 țări, cu venituri anuale de aproximativ 7 miliarde de dolari.

Amelie Voigt Trejes, care deține o avere estimată la 1,1 miliarde de dolari și ocupă locul 3.183 în clasamentul mondial, a moștenit o parte importantă din imperiul WEG, companie braziliană fondată de bunicul său, Werner Ricardo Voigt, alături de partenerii săi, regretații miliardari Eggon Joao da Silva și Geraldo Werninghaus. în orașul Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

Ea deține direct 5.282.602 acțiuni ordinare ale WEG, reprezentând aproximativ 0,126% din capitalul companiei. În plus, Amelie deține 33,33% din Cladis Voigt Trejes Administradora și alte 33,33% din Clica Voigt Administradora, companii de familie care posedă active și participații. Având în vedere acțiunile pe care le deține și participațiile sale prin intermediul afacerilor de familie, Amelie controlează aproximativ 106,7 milioane de acțiuni WEG, echivalentul a aproximativ 2,54% din companie.

Tânăra face parte și din grupul de acționari legați de WPA Participações e Serviços, o structură care reunește familiile fondatorilor și deține puțin peste jumătate din WEG.

Succesul Ameliei Voigt Trejes reflectă nu doar moștenirea sa, ci și importanța economică a WEG, un pilon industrial în regiunea Santa Catarina. Orașul Jaraguá do Sul, unde a fost fondată compania, a devenit un pol al prosperității economice, atrăgând investiții masive și dezvoltându-se ca un centru al inovației industriale în Brazilia.

Fondată în 1961, WEG a devenit unul dintre cei mai importanți producători de echipamente electrice la nivel mondial. Iar controlul companiei rămâne în mâinile familiilor fondatoare. Acest model de afaceri a transformat orașul natal al companiei într-o "fabrică de miliardari".

În clasamentul publicat pe 27 august, Forbes a desemnat-o, pentru al treilea an consecutiv, pe Amelie Voigt Trejes drept cea mai tânără miliardară din Brazilia și din lume, înaintea germanului Johannes von Baumbach.



De la înființare și până în prezent, WEG și-a diversificat constant activitatea, ajungând să fie prezentă în domenii precum industria, energia și automatizarea. Compania produce în prezent o gamă largă de echipamente, de la motoare, generatoare și transformatoare până la turbine, panouri electrice, sisteme de automatizare industrială, soluții pentru producerea și transportul energiei electrice și stații de încărcare pentru mașini electrice.