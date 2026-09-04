La ora 04:50, toată lumea s-a oprit. La 05:00, o țară întreagă a început să conducă pe contrasens

3 minute de citit Publicat la 11:27 04 Sep 2026 Modificat la 11:37 04 Sep 2026

Această fotografie din 3 septembrie 1967, făcută pe Kungsgatan în Stockholm, Suedia, surprinde momentul istoric din timpul „Dagen H”, ziua în care Suedia a trecut de la a conduce pe partea stângă a drumului la cea dreaptă FOTO: Profimedia Images

Milioane de oameni au fost nevoiți să uite un obicei cu care erau obișnuiți de o viață în numai câteva minute și în același timp. S-a întâmplat asta pe data de 3 septembrie 1967, într-o duminică, în Suedia.

Atunci, cu puțin înainte de ora 5 dimineața, pe străzile Suediei se întâmpla ceva fără precedent. La ora 04:50, toate mașinile care erau în trafic au fost oprite.

Șoferii au așteptat câteva momente, apoi, foarte încet și cu mare atenție, au trecut de pe partea stângă pe partea dreaptă a drumului și s-au oprit din nou.

Zece minute mai târziu, exact la ora 05:00, a fost dat semnalul. Suedia tocmai își schimbase partea de circulație.

Operațiunea a rămas în istorie sub numele de Dagen H (Ziua H), de la termenul suedez Högertrafik, care înseamnă circulație pe partea dreaptă, așa cum menționează Naftemporiki.

Și era o schimbare pe care suedezii nu și-o doreau deloc.

82,9% spuseseră „nu”

Discuțiile începuseră cu decenii înainte. Suedia circula pe partea stângă, în timp ce țările continentale vecine circulau pe partea dreaptă. Pe măsură ce traficul rutier internațional creștea, această particularitate devenea din ce în ce mai problematică.

Există și un paradox: multe mașini suedeze aveau deja volanul pe partea stângă, deși circulau pe partea stângă a drumului. Acest lucru limita vizibilitatea șoferilor, în special atunci când efectuau depășiri.

În 1955, guvernul a supus problema unui referendum consultativ. Răspunsul a fost categoric. 82,9% au votat împotriva circulației pe partea dreaptă. Doar 15,5% s-au pronunțat în favoarea ei.

Opt ani mai târziu, însă, Parlamentul suedez a decis că schimbarea urma să aibă loc oricum. Și atunci a început o uriașă operațiune de pregătire.

Lenjerie intimă, timbre și un cântec despre partea dreaptă

Problema dificilă nu era doar schimbarea drumurilor. Trebuia schimbat un gest pe care milioane de oameni îl făceau aproape mecanic.

Pentru aceasta, Suedia a lansat o campanie de informare impresionantă. Litera H a apărut peste tot: pe autocolante, pliante, căni, timbre, cravate, mănuși, șosete și jocuri de societate.

Chiar și pe lenjerie intimă pentru bărbați și femei. A fost organizat chiar și un concurs de cântece dedicat circulației pe partea dreaptă. Câștigători au fost desemnați cei de la Telstars, cu piesa Håll dej till höger, Svensson (Ține-te pe dreapta, Svensson).

Schimbarea sensului de circulație se transformase într-o adevărată obsesie națională.

Numărătoarea inversă

Și a venit ziua de 3 septembrie. Începând cu ora 01:00 în zorii zilei, a fost impusă o interdicție generală de circulație. Au fost exceptate, printre altele, autobuzele, taxiurile și vehiculele de intervenție.

La 04:50 chiar și acestea s-au oprit. Au trecut cu atenție pe partea dreaptă. Și au așteptat. Radioul difuza un program special dedicat schimbării istorice, iar la ora 05:00 a venit momentul pregătit timp de ani de zile. Vehiculele au pornit.

Circulația pe partea stângă în Suedia luase sfârșit. Pentru șoferii obișnuiți, drumurile au fost redeschise la ora 06:00, deși în unele orașe mari restricțiile au durat mai mult, pentru ca lucrările necesare să poată fi finalizate.

Haosul care nu a mai venit

Imaginile din acea dimineață de la Stockholm par astăzi aproape suprarealiste: mașini care își schimbă partea de mers pe străzi pline de oameni, în timp ce polițiștii și responsabilii cu traficul încearcă să mențină ordinea.

Te-ai fi așteptat ca rezultatul să fie haos. S-a întâmplat aproape contrariul. Potrivit retrospectivei istorice a muzeului național suedez al transporturilor, tranziția s-a desfășurat fără panica și accidentele grave de care se temeau mulți. Mai mult, în restul anului 1967, numărul accidentelor mortale a scăzut semnificativ, iar în total au fost înregistrate cu 236 de persoane decedate mai puțin pe drumurile Suediei față de anul precedent.

O posibilă explicație era una foarte umană: dintr-odată, tuturor le era frică. Șoferii știau că fiecare mișcare automată pe care o făceau putea fi greșită. Așa că au condus mai încet și mult mai atent.

Cu timpul, pe măsură ce s-au obișnuit cu noua realitate, o parte din acest beneficiu inițial s-a pierdut.