Legendarul Hotel Delano din Miami se redeschide, dar în loc de petreceri și divertisment, acum se va concentra pe yoga și wellness

Hotelul Delano se redeschide luna viitoare, după o renovare costisitoare care i-a schimbat identitatea. Sursa foto: Getty Images

După ce a fost închis în anul 2020, legendarul hotel Delano de la Miami se va redeschide luna viitoare, după o renovare costisitoare care i-a schimbat identitatea. Nu va mai promova divertismentul și petrecerile euforice, ci yoga, mâncare organică și wellness.

Printre capodoperele arhitecturii americane, hotel Delano de la Miami este una dintre cele mai emblematice destinații din oraș, imortalizată în filme celebre și seriale TV.

Hotelul este legat de multe evenimente inedite, dar a fost şi platou de filmare pentru filme şi seriale celebre: serialul TV „Miami Vice”, despre doi polițiști care se luptă cu crima și dolce vita printre plaje, palmieri și râuri de cocaină, petrecerea sălbatică de 37 de ani a Madonnei, unde invitații se aruncau goi în piscină sau chiar concertele lui Frank Sinatra, scena de deschidere a filmului „Goldfinger” sau emblematicul film cu James Bond, relatează La Repubblica.

Hotelul Delano a fost construit în 1947 în stil Art Deco și a fost catalogat drept o capodoperă a arhitecturii americane, reproiectat în anii 1990 de Philippe Starck, designerul francez sinonim cu glamourul. O vreme a fost echivalentul în Florida al Studio 54, faimosul club de noapte din New York. Însă în anul 2020, hotelul s-a închis.

South Beach, strada emblematică a orașului Miami Beach, o fâșie de nisip între Atlantic și laguna interioară care o separă de Miami, a devenit apoi un centru pentru vacanțele de primăvară, petrecerile studențești și infracțiunile mărunte și nu numai pentru infracțiuni mărunte, în 2023, două persoane au murit acolo într-un atac armat, pierzându-și astfel farmecul de altădată.

Hotelul Delano se redeschide luna viitoare, după o renovare costisitoare care i-a schimbat identitatea: nu mai este vorba despre divertisment și petreceri euforice exagerate, ci despre yoga, mâncare organică și wellness. Încă se va mai putea comanda un Negroni, dar accentul se pune acum pe matcha (ceaiul verde chinezesc, cea mai recentă tendință din întreaga lume, de la Londra la New York) cu lapte de ovăz.

New York Times se întreabă : „Ar putea renașterea hotelului să resusciteze South Beach”, oferind chiar străzii un aspect nou, o dimensiune alternativă? Potențialul de succes există. Tinerii de astăzi sunt mai puțin atrași de alcool, de aceea nu este o coincidență faptul că barul Delano oferă o gamă largă de „mocktails”, așa cum sunt numite cocktailurile fără alcool în engleză.

Anul trecut, datorită unei prezențe sporite a poliției, criminalitatea locală a scăzut cu 20%. Alte hoteluri mari din South Beach, precum Raleigh, Sagamore și Shore Club, au început renovări similare, punând accent pe relaxare, sport, saune și spa-uri.

Pe scurt, Miami Beach încearcă să se reinventeze, urmând o tendință observată și în alte părți. „Evoluția Hotelului Delano face parte dintr-o schimbare socială mai amplă”, a declarat Steven Meiner, primarul orașului Miami. Frank Sinatra, James Bond și cei doi polițiști din „Miami Vice” nu ar mai fi acolo.

Dar ceea ce nu s-a schimbat este costul: Miami Beach a fost și rămâne o destinație de elită, la egalitate cu St. Tropez și Portofino. Prețurile pentru cele 171 de camere ale Hotelului Delano încep de la 395 de dolari pe noapte, fiind mult mai mari pentru un apartament cu vedere la mare.