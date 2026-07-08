"Loc la geam" nu înseamnă automat un loc la geam. Două mari companii aeriane au fost date în judecată de un milion de pasageri

United Airlines și Delta Air Lines au fost date în judecată într-un proces colectiv de pasageri care susțin că au plătit suplimentar pentru "locuri la geam", dar au ajuns pe scaune lângă care nu exista nicio fereastră. FOTO: Getty Images

United Airlines și Delta Air Lines au fost date în judecată într-un proces colectiv de pasageri care susțin că au plătit suplimentar pentru "locuri la geam", dar au ajuns pe scaune lângă care nu exista nicio fereastră.

Procesul, în care este vizată și Delta Air Lines, susține că cele două companii au indus clienții în eroare, pentru că nu au precizat în momentul rezervării că unele locuri marcate drept "la geam", pe avioane Boeing 737, Boeing 757 și Airbus A321, se află de fapt lângă pereți interiori ai cabinei, fără ferestre.

Judecătorul James Donato, din San Francisco, a respins argumentul United potrivit căruia expresia "loc la geam" ar indica doar poziția scaunului, nu și garanția unei priveliști spre exterior. Donato a respins și argumentul United potrivit căruia legislația federală ar împiedica acțiunea pasagerilor.

Judecătorul a arătat că termenii companiei, biletele de îmbarcare și informațiile afișate în timpul rezervării promiteau clienților locuri la geam pentru care aceștia plătiseră.

United a refuzat să comenteze direct procesul, la solicitarea The Independent, dar a transmis că, "în cadrul revizuirii periodice a site-ului united.com și a aplicației United, pentru îmbunătățirea experienței clienților, în 2025 am adăugat mai multe detalii în procesul de selectare a locurilor, astfel încât clienții să aibă mai multe informații despre la ce se pot aștepta atunci când aleg un loc".

Un purtător de cuvânt al Delta a transmis că airline-ul nu comentează litigiile aflate pe rol.

Pasagerii au depus acțiuni colective în luna august, dând în judecată United Airlines la o instanță federală din San Francisco și Delta Air Lines la o instanță federală din Brooklyn, New York.

Delta încearcă, la rândul său, să obțină respingerea procesului aflat pe rol.

În noiembrie, avocatul Carter Greenbaum, care îi reprezenta atunci pe reclamanții din procesele împotriva United și Delta, a declarat pentru Reuters că poziția United este "contrară așteptărilor rezonabile ale nenumăraților pasageri care au plătit fără să știe bani în plus pentru locuri la geam fără geam. Consumatorii merită mai mult decât promisiuni goale și jocuri de cuvinte din partea United".

United a susținut atunci în documentele depuse în instanță că nu a promis niciodată că locurile "la geam" vor avea vedere spre exterior, deși le-a identificat astfel pe biletele de îmbarcare, și așa indicau și informațiile afișate în timpul rezervării.

"Cuvântul «geam» identifică poziția scaunului, adică lângă peretele corpului principal al aeronavei", a susținut United, potrivit Reuters. "Folosirea cuvântului «geam» cu referire la un anumit loc nu poate fi interpretată în mod rezonabil ca o promisiune că acel loc va avea vedere spre exterior."

Procesele vizează despăgubiri de milioane de dolari pentru peste un milion de pasageri. Reclamanții spun că au plătit pentru locuri la geam ca să își reducă anxietatea, să evite răul de mișcare sau pur și simplu să se bucure de priveliște.