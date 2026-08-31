Lupta unei bunici din Londra pentru grădina din fața casei ei: după 25 de ani, Consilul Local îi cere să o desființeze

Hoskyns locuiește acolo încă din anii 1960 și de-a lungul timpului ghivecele ei s-au înmulțit. Foto: Getty Images

În urmă cu mai bine de 25 de ani, o profesoară din Londra a decis să-și înfrumusețeze spațiul din fața casei: a pus o bancă și câteva ghivece cu flori, al căror număr a tot crescut în timp. Acum, Consiliul Local îi cere să desființeze mica grădină pe motiv că ar atrage „comportamente antisociale”, ghivecele s-ar putea sparge și răni pe cineva, iar banca nu ar fi sigură. Profesoara, care între timp s-a pensionat, susține însă că e un loc de socializare pentru vecini și totul a pornit de la o singură persoană, relatează The Telegraph.

Katharine Hoskyns are 85 de ani și acum un sfert de secol a creat o mică oază de verdeață pentru a înfrumuseța zona din fața casei ei din St John’s Wood, în nord-vestul Londrei.

De-a lungul timpului, femeia a pus acolo o bancă, câteva ghivece cu flori, unele cu ierburi aromatice, chiar și niște roșii. Fosta profesoară a spus pentru The Telegraph că iubește să aibă grijă de mica ei grădină și, adeseori, mulți vecini o ajută.

Notificată să își desființeze grădina după un sfert de secol

Luna trecută, Consiliul Local al orașului Westminster, i-a trimis o notificare în care era somată să să mute banca și plantele de acolo după ce au existat „o serie de reclamații de la rezidenți”, că locul atrage un „comportament antisocial”. Consiliul a spus că este obligat să demareze procesul oficial, deși o face cu „reticență”, și că speră că situația va fi rezolvată „amiabil”.

Hoskyns însă spune că doar un vecin are o problemă cu grădina. „Unei singure persoane nu îi place. A crezut că pe bancă se desfășura un comportament antisocial. Nu există niciun comportament antisocial.”

Hamilton Gardens este o stradă înfundată situată în apropiere de Abbey Road și la doi pași de studioul în care trupa Beatles și-a înregistrat albumele.Hoskyns locuiește acolo încă din anii 1960 și de-a lungul timpului ghivecele ei s-au înmulțit.

„Consiliul a amenajat locuri de parcare, așa că aveam mașini parcate în fața casei, în locul unde înainte aveam un spațiu frumos. Am decis că, în loc să fiu nefericită din cauza asta, voi face din nou locul frumos. Îmi place pentru că pot să-mi văd de treabă cu ghivecele mele, iar oamenii vin și vorbesc cu mine. Este un loc plăcut și oameni socializează aici. Am fost foarte supărată când am primit notificarea. Nu încurcă pe nimeni. Este suficient loc pentru un scaun cu rotile”, a spus ea.

În notificarea pe care a primit-o la finalul lunii iulie, autoritățile au spus că au primit reclamații de la „membri ai comunității locale”. În scrisoare mai scria că grădina ar putea fi periculoasă, deoarece dacă s-ar sparge ghivecele cineva ar putea fi rănit, iar banca nu a fost evaluată dacă este „sigură”.

Petiție pentru păstrarea grădinii

Însă, Katharine Hoskyns a decis să lupte împotriva deciziei Consiliului. Cu ajutorul celor trei copii ai ei și nepoților, femeia a răspuns notificării Consilului și a atașat o petiție semnată de 60 de vecini pentru păstrarea grădinii.

Data la care grădina trebuie desființată a trecut fără ca autoritățile să ia vreo măsură, însă Hoskyns crede că lupta lor nu s-a încheiat.

„Probabil că vor lua din nou legătura cu noi, dar vom continua să răspundem de fiecare dată. Acum nu mai sunt doar eu, sunt foarte mulți oameni implicați și care ne ajută în această luptă. Vecinii se oferă voluntari și ne ajută foarte mult. Este o chestiune care ține de comunitate, nu doar de mine”, a spus ea.

Consiliul Municipal Westminster instalase anterior o cameră în apropierea grădinii pentru a monitoriza eventualele comportamente antisociale, însă Hoskyns a spus că nu a fost înregistrat niciun incident negativ.

Ea a adăugat că mulți localnici iubesc plantele, iar orchestra Abbey Road a ajuns chiar să-i spună străzii „Ghivecele”.

Fiul lui Hoskyns, Nicky Hoskyns, în vârstă de 58 de ani, a inițiat petiția pentru salvarea ghivecelor, care a strâns până acum 190 de semnături.

„A fost un șoc, dar am răspuns (notificării n.red). Toată familia e implicată și avem o echipă de campanie bună. Toți cei cu care am vorbit au spus că iubesc ghivecele. Există sprijin (pentru grădină n.red). Nu am primit feedback negativ. Pare că e o bătătie pe care o putem câștiga și avem nevoie de niște victorii mici în acest moment. Ar fi păcat să o pierdem. Zona ar fi oribilă fără ghivece, atunci ar apărea problemele”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Municipal Westminster a declarat: „În urma unei serii de plângeri din partea locuitorilor și a încercărilor de a soluționa informal această dispută de-a lungul mai multor ani, consiliul a fost, cu reticență, obligat să înceapă o procedură oficială.

Localnicii ar trebui să poată trăi fără ca un comportament antisocial să le afecteze viața. Mutarea acestei bănci va contribui la reducerea tulburărilor recente din zonă. Rămânem încrezători că putem rezolva situația pe cale amiabilă.”