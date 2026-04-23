Madonna oferă o recompensă pentru ținutele vintage pe care le-a purtat la Coachella, care au dispărut în mod misterios

După reprezentația sa surpriză alături de Sabrina Carpenter la festivalul Coachella de vinerea trecută, Madonna a descoperit la hotel că hainele sale de scenă fuseseră furate, dar, potrivit poliției, nu ar fi fost vorba despre un act intenționat. Regina muzicii pop a oferit recompensă oricui poate da detalii despre cum au dispărut ţinutele sale istorice.

Spectacolul surpriză al Madonnei de la Coachella, vinerea trecută, alături de Sabrina Carpenter, cu care a interpretat un medley de melodii care includea „Vogue”, o piesă nouă de pe viitorul ei album „Confessions II”, care va fi lansat pe 3 iulie și clasica melodie din 1989 „Like a Prayer”, a fost stârnit multă vâlvă, relatează Corriere della Sera.

Regina muzicii pop a apărut pe scenă purtând același corset mov, cizme și jachetă Gucci pe care le purta exact acum douăzeci de ani, când a mers pentru prima dată la festivalul californian pentru a-și prezenta albumul „Confessions on a Dance Floor” în Statele Unite.

Dar întoarcerea ei triumfătoare a fost ruinată la întoarcerea la hotel, când cântăreața a descoperit că piesele vintage pe care le purtase în acea seară, toate originale și din garderoba ei personală, dispăruseră, împreună cu alte piese de arhivă din aceeași epocă.

„Nu sunt doar haine, fac parte din povestea mea”, a scris Madonna pe Instagram, apelând la fani să o ajute să le găsească și promițând o recompensă pentru returnarea lor.

Potrivit site-ului TMZ , citând o sursă de la secția de poliție din Indio, unde cântăreața a depus plângere, obiectele dispărute au fost văzute ultima dată sâmbătă dimineața, la scurt timp după ora 1:30, pe o mașină de golf, în apropiere de Empire Polo Grounds. Cea mai probabilă ipoteză este că ar fi putut cădea în timp ce erau transportate la autobuz, dar în acest moment nu există dovezi care să sugereze un furt intenționat.