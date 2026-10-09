Mai mare decât Manhattan. Mega-aeroportul care a bătut toare recordurile și a cucerit lumea

Aeroportul Istanbul a urcat pe primul loc în clasamentul mondial al conexiunilor aeriene. FOTO: CNN

Aeroportul Istanbul a urcat pe primul loc în clasamentul mondial al conexiunilor aeriene, depășind aeroportul londonez Heathrow, potrivit indicelui OAG Megahubs 2026. Cu aproximativ 350 de destinații și o infrastructură care permite extinderea, aeroportul din Turcia are perspective să își păstreze poziția în următorii ani, scrie CNN.

"Au reușit, în sfârșit, să ajungă pe primul loc", spune John Grant, analist-șef la OAG, compania care furnizează date despre transportul aerian și care a publicat clasamentul Megahubs 2026.

Clasamentul compară numărul conexiunilor programate către și dinspre zborurile internaționale cu numărul destinațiilor deservite de fiecare aeroport. Analiza se bazează pe cea mai aglomerată zi a anului, care, pentru această ediție, a fost 2 august.

Obținerea primului loc este "o realizare importantă pentru aeroportul Istanbul și reflectă poziția pe care am construit-o ca nod aerian global", a declarat pentru CNN directorul general Selahattin Bilgen. "În prezent, deservim deja aproximativ 350 de destinații din întreaga lume și avem un potențial semnificativ de extindere".

Aeroportul Schiphol din Amsterdam ocupă locul al treilea, urmat de Kuala Lumpur, pe locul al patrulea, și Chicago O’Hare, pe locul al cincilea.

"Vor fi foarte greu de depășit"

Ascensiunea aeroportului Istanbul, construit cu 12 miliarde de dolari, a fost rapidă. Deschis cu mare fast în 2018, acesta se află la aproximativ 32 de kilometri de oraș, în partea europeană. A fost proiectat pentru un volum mare de trafic: terminalul de 1,4 milioane de metri pătrați este cel mai mare din lume aflat sub un singur acoperiș, iar întregul complex, întins pe 76,5 milioane de metri pătrați, ocupă o suprafață mai mare decât Manhattanul.

Peste 84 de milioane de pasageri trec anual prin aeroport, ceea ce îl plasează pe locul al optulea în lume după traficul de pasageri. Planul pe termen lung este însă creșterea capacității la 200 de milioane de pasageri pe an, aproximativ dublul traficului anual înregistrat în prezent de Hartsfield-Jackson Atlanta, cel mai aglomerat aeroport din lume.

"În următorii ani, vor fi foarte greu de depășit", spune Grant. "Au suficiente piste. Au o companie aeriană națională de mare succes, care continuă să se extindă și să comande aeronave. Sunt foarte aproape de unele dintre piețele cu cel mai mare potențial de creștere, precum Asia Centrală. Au beneficiat, în parte, și de situația din Orientul Mijlociu. Sunt foarte bine poziționați."

Luna trecută, aeroportul Istanbul și-a deschis a patra pistă principală. La finalul extinderii, ar urma să aibă nouă piste - șase principale și trei de rezervă.

Noua pistă, lungă de 2.820 de metri, reduce timpul de rulare la sol și timpul de zbor pentru aeronavele care pleacă spre vest, economisind timp și combustibil.

"Este singurul aeroport din lume autorizat să opereze simultan pe trei piste", spune Grant. "Poți programa mai multe zboruri la orele de vârf și ai mai multă flexibilitate. Cu trei piste, ai și șanse mai mari să îmbunătățești punctualitatea."

Avantajele în fața concurenței

Turkish Airlines operează 80% dintre zborurile de pe aeroportul Istanbul și are un rol esențial în succesul acestuia. În urmă cu doi ani, compania a intrat în Cartea Recordurilor Guinness pentru că zbura în mai multe țări decât orice alt operator aerian. În 2026, numărul acestora a ajuns la 130.

Compania are o flotă modernă, în expansiune rapidă, cu peste 500 de aeronave Boeing și Airbus, atât cu un singur culoar, cât și cu două culoare.

O flotă mai nouă lasă "o impresie mai bună" pasagerilor, spune Viktoriia Myroniuk, lector în managementul transportului aerian la Universitatea Cranfield din Marea Britanie. Ea subliniază și calitatea serviciilor, care a contribuit la obținerea recentă de către Turkish Airlines a premiului Skytrax pentru cea mai bună companie aeriană din Europa.

Aeronavele mai noi sunt și mai eficiente. Într-o perioadă în care prețurile combustibilului cresc, acest lucru îi oferă companiei un avantaj și îi permite să reducă prețurile biletelor.

"Eficiența și avantajele de cost pe care le oferim atrag în fiecare an noi companii aeriene. Astăzi, suntem unul dintre cele două mari noduri aeriene din lume care deservesc cele mai multe companii", a declarat pentru CNN Selahattin Bilgen.

Infrastructura are un rol la fel de important. "Fiind un aeroport relativ nou, Istanbul a fost proiectat de la început pentru extindere. Avem capacitatea și flexibilitatea necesare pentru a răspunde creșterii numărului de pasageri și pentru a ne consolida rolul de centru internațional de tranzit", a explicat el.

Spațiu pentru extindere

Clasamentul OAG Megahubs 2026 este influențat de perturbările persistente din Orientul Mijlociu și de războiul dintre Rusia și Ucraina.

În timp ce alte aeroporturi și regiuni au fost afectate, poziția geografică a Turciei și relațiile sale diplomatice au creat un context mai favorabil pentru aeroportul Istanbul.

Acesta are o flexibilitate și un potențial de extindere de care unii concurenți nu dispun. Planul aeroportului Heathrow de a construi o a treia pistă rămâne discutabil din cauza impactului asupra mediului într-o zonă dens construită din sud-estul Angliei. Schiphol, al treilea cel mai bine conectat aeroport din lume, are un plafon de 488.000 de decolări și aterizări pe an.

Faptul că aeroportul Istanbul se află ceva mai departe de oraș îi permite "să funcționeze non-stop", spune Myroniuk. Ea laudă și programul Turkish Airlines pentru escale prelungite, care le permite pasagerilor aflați în tranzit să viziteze Istanbulul și să beneficieze de cazare gratuită la hoteluri partenere.

"Sunt unul dintre acei pasageri care pur și simplu nu pot dormi în avion", spune Myroniuk, explicând că zborurile la clasa economică pot fi obositoare. În schimb, prin acest program, "bagajele rămân la Turkish Airlines, iar tu te poți bucura de o noapte de odihnă".

Concurența se intensifică

În opinia sa, programul este o formă de turism durabil: îi încurajează pe călători să își acorde mai mult timp și să descopere cultura locală, în loc să aleagă doar zboruri ieftine cu escală, fără să viziteze locurile prin care trec.

Pentru mulți pasageri, este și mai ușor să obțină o viză pentru o scurtă ședere în Turcia decât pentru o vizită în timpul unei escale într-o țară din UE. Acesta este un alt avantaj al aeroportului Istanbul.

Deși evoluțiile sunt greu de anticipat în această perioadă instabilă, Grant consideră că, dacă nu apar schimbări majore, Istanbul își va păstra primul loc și în 2027.

"Cred că, în următorii trei sau patru ani, aeroporturile chineze își vor consolida pozițiile. Companiile aeriene chineze își extind tot mai mult zborurile internaționale, iar acest lucru le va ajuta", spune el.

Companii internaționale, printre care British Airways, nu și-au reluat încă zborurile către Orientul Mijlociu. Grant speră însă că aeroporturile din regiune vor reveni la nivelul anterior. Aceste evoluții vor pune în continuare presiune pe pozițiile aeroporturilor Heathrow, Schiphol și ale celor din Paris, unde infrastructura se apropie de limita capacității.