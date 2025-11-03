Maldive devine prima țară din lume care a declarat ilegal fumatul. Legea se aplică si turiștilor

1 minut de citit Publicat la 08:52 03 Noi 2025 Modificat la 08:56 03 Noi 2025

Măsura a intrat în vigoare din data de 1 noiembrie / FOTO Getty Images

Maldive a introdus o interdicție de fumat pentru cei născuți după 2007, devenind prima țară cu o astfel de măsură. Legea, în vigoare din 1 noiembrie, se aplică și turiștilor și include amenzi pentru vânzarea către minori și utilizarea țigărilor electronice, potrivit CNN.

Măsura a fost inițiată de președintele Mohamed Muizzu la începutul acestui an și a intrat în vigoare din data de 1 noiembrie.

Potrivit Ministerului Sănătății, măsura va „proteja sănătatea publică și va promova o generație fără tutun”.

Concret, cei născuți după 1 ianuarie 2007 nu mai pot cumpăra sau folosi produse din tutun. Practic, tinerilor din noua generație le este complet interzis, prin lege, să fumeze.

„Conform noii prevederi, persoanelor născute la sau după 1 ianuarie 2007 li se interzice să cumpere, să consume sau să vândă produse din tutun în Maldive”, a transmis Ministerul Sănătății.

Amenzi de până la 3.200 de dolari

Regula se aplică și turiștilor, au mai subliniat autoritățile.

Ministerul a precizat că rămâne în vigoare și interdicția totală privind importul, vânzarea, distribuția, deținerea și utilizarea țigărilor electronice și a produselor de tip vaping. Aceasta se aplică tuturor persoanelor, indiferent de vârstă.

O interdicție similară propusă în Regatul Unit este încă în proces legislativ.

Peste 1.200 de lideri din domeniul sănătății solicită adoptarea rapidă a proiectului de lege privind tutunul și țigările electronice în Marea Britanie.

Cei care vând produse din tutun minorilor riscă o amendă de 50.000 de rufiyaa (aproximativ 3.200 de dolari), potrivit noilor reglementări.

Utilizarea țigărilor electronice sau a dispozitivelor de vaping este, de asemenea, sancționată, amenda ajungând la 5.000 de rufiyaa (circa 320 de dolari).