Ţări din Europa unde fumatul este interzis. Cu ce sume pot fi amendați turiștii

Turiștii români riscă amenzi dacă nu respectă legile anti-fumat din alte țări europene. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ DPA Images/ Uwe Anspach

Fumatul este tot mai restrictiv în Europa, iar turiștii români riscă amenzi usturătoare dacă nu respectă regulile locale. De la plaje fără fumători în Spania, până la parcuri interzise în Franța sau terase fără țigări în Suedia, autoritățile europene impun interdicții clare pentru protejarea sănătății publice. Iată în ce țări din Europa fumatul este interzis și cât te poate costa o țigară aprinsă în locul nepotrivit.

În Spania fumatul e interzis în spațiile publice. Amenda poate ajunge la 10.000 de lei

În Spania, în special în zonele de plajă, se aplică amenzi foarte mari pentru cei care fumează unde fumatul este interzis. De exemplu, pe plajele din insulele Baleare sau din alte regiuni turistice, amenzile pot ajunge până la 2.000 de euro, adică aproximativ 10.000 lei.

Mai mult, proiecte de lege recente extind interdicțiile către terase de restaurante, stații de transport public, locuri de evenimente în aer liber etc., iar sancțiunile variază în funcție de gravitatea încălcării.

În Franța fumatul e interzis în spații publice cu copii

În Franța, din 1 iulie 2025, au intrat în vigoare interdicţii noi de fumat în locuri publice precum plaje, parcuri, stații de autobuz, grădini publice, zone lângă școli, piscine, etc., când sunt prezenţi copii.

Cine încalcă această interdicţie poate fi sancţionat cu 135 de euro – asta înseamnă în jur de 660 lei.

În Italia (Milano) fumatul e interzis aproape peste tot în spaţii publice

În Milano, din 1 ianuarie 2025, s-a impus una dintre cele mai stricte reglementări din Italia: fumatul este interzis pe străzi și în spațiile publice urbanizate dacă persoana cea mai apropiată este la mai puțin de 10 metri. Excepții există doar pentru locuri izolate unde se poate respecta distanța.

Amenda pentru încălcarea acestei reguli variază între 40 și 240 de euro, adică aproximativ 200 – 1.200 lei (în funcţie de gravitate și de persoană).

În Germania fumatul e interzis în multe spaţii publice. Amenzi între 200 și 750 de lei

În Germania, legislaţia interzice fumatul în majoritatea spaţiilor publice închise: restaurante, cluburi de noapte, instituţii publice, spitale, şcoli etc.

Amenzile depind de land (stat federal) şi de gravitate. Pentru persoanele fizice, sumele pot fi de aproximativ €40‑€150 ( ~ 200‑750 lei), în timp ce pentru afaceri sau pentru încălcări repetate, pot ajunge la €1.000 sau mai mult.

În Elveţia (Geneva) fumatul e interzis în anumite zone publice. Amenda de până la 10.000 de lei

În Geneva, din iunie, fumatul este interzis în anumite locaţii publice exterioare: staţii de autobuz, locuri de joacă, în apropierea şcolilor şi grădiniţelor, etc.

Cine încalcă regula riscă amenda de la CHF 100 până la CHF 1.000 – asta înseamnă aproximativ 1.000‑10.000 lei (în funcţie de curs).

În Suedia fumatul e interzis în spaţii publice exterioare specifice

Suedia are reguli stricte care extind interdicţia de fumat în spaţii publice exterioare: terase de restaurante, intrările la clădiri publice, staţii de transport în comun, locuri de joacă, şcoli etc.

Proprietarii de localuri sau cei responsabili de locurile publice pot fi sancţionaţi dacă nu pun semne, nu aplică regulile sau nu cer persoanelor să se conformeze.

Ce trebuie să mai știe turiștii români care fumează