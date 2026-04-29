Mare scandal în Rusia. Propagandistul lui Putin a fost obligat să-și ceară scuze de la o bloggeriță pe care a făcut-o „creatură uzată”

Victoria Bonia FOTO: Profimedia Images/ Getty Images

Roskomnadzor (agenția executivă federală rusă responsabilă de monitorizarea, controlul și cenzurarea mass-media ruse) a început o verificare a postului de televiziune „Rossia 1” din cauza ediției talk-show-ului „Seara cu Vladimir Soloviov” din 16 aprilie, în care prezentatorul a insultat-o pe bloggerița Victoria Bonia, potrivit Meduza, care citează publicația Mojeam obiiasnit.

Jurnaliștii au intrat în posesia unei plângeri depuse de unul dintre telespectatorii emisiunii. Acesta s-a declarat nemulțumit de afirmațiile lui Soloviov la adresa Bonei. În timpul emisiunii, prezentatorul a numit-o pe bloggeriță „o târfă uzată care poluează spațiul” și „o creatură uzată”. Telespectatorul a cerut Roskomnadzor să efectueze o verificare.

„Această emisiune are marcajul «12+», prin urmare ar fi putut fi văzută de copii, care, conform legii, nu ar trebui să audă limbaj obscen în emisie”, se arată în plângerea telespectatorului. În răspunsul instituției, primit de asemenea de jurnaliști, se menționează că sesizarea „a fost preluată spre examinare”.

În plus, Roskomnadzor verifică postul „Soloviov Live” pentru posibila încălcare a legii „privind protecția copiilor împotriva informațiilor care le pot dăuna sănătății și dezvoltării”. Conform legii, toate posturile TV sunt obligate să indice restricțiile și clasificarea de vârstă pentru emisiunile difuzate. Însă emisiunea matinală a lui Soloviov, în care acesta a insultat-o din nou pe Bonia, nu avea marcaj de vârstă, a subliniat telespectatorul în plângerea sa.

Anterior, o plângere împotriva lui Soloviov a fost depusă la Comitetul de Investigații al Rusiei de către Ksenia Sobceak. Ea i-a cerut șefului instituției, Aleksandr Bastrîkin, să ofere o evaluare juridică a declarațiilor prezentatorului TV la adresa Victoriei Bonia.

Victoria Bonia a publicat, la mijlocul lunii aprilie, un mesaj video adresat lui Vladimir Putin, în care a enumerat cinci probleme ale Rusiei despre care „niciun guvernator nu va vorbi”. La scurt timp, Kremlinul a răspuns că în mesajul lui Bonia „sunt abordate teme sensibile” și că pe acestea „se lucrează intens”.

Pe fondul acestui apel, Bonia a intrat într-un conflict cu Vladimir Soloviov și cu deputatul Dumei de Stat Vitali Milonov, care au insultat-o public. Ca răspuns, Bonia a amenințat că va depune împotriva lor și a bloggerului Artemi Lebedev o acțiune colectivă în numele femeilor pe care aceștia le-au insultat.

Utilizatorii rețelelor sociale, atât femei, cât și bărbați, au susținut-o pe Bonia. Ei au început să înregistreze videoclipuri în care îi critică pe Lebedev, Milonov și Soloviov, cerându-le totodată să își ceară scuze.

Soloviov, obligat să-și ceară scuze

Principalul propagandist al lui Putin, Vladimir Soloviov, a trebuit să se umilească public, fiind forțat să-și ceară scuze în fața ecranelor față de Victoria Bonia pentru tirada vulgară la adresa ei, potrivit The Moscow Times.

El a mai spus că a simțit „furie” după ce Bonia a afirmat în apelul său că guvernatorii, artiștii, bloggerii și alții se tem de președinte, insistând în schimb că „oamenii îl iubesc pe Putin”.

Soloviov a subliniat, de asemenea, că Bonia locuiește în străinătate. „Au existat atacuri cu drone în Monaco, unde locuiți? Am avut și noi atacuri aici. Suntem în război”, a spus el.