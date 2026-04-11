Publicat la 12:10 11 Apr 2026 Modificat la 12:11 11 Apr 2026

Marea Neagră văzută din spațiu. Imagini rare surprinse de astronauții Artemis 2. FOTO facebook Ambasada României în SUA

Imagini rare cu Marea Neagră văzută din spațiu au fost surprinse de nava spațială Orion în timpul misiunii Artemis II.

Imaginile au fost postate de Ambasada României în SUA, pe pagina de Facebook.

"O vedere rară a Mării Negre... Din spațiu.

Această filmare uimitoare, surprinsă de nava spațială Orion în timpul misiunii Artemis II, dezvăluie Marea Neagră de pe orbită - vastă, de un albastru intens și liniștită.

De-a lungul țărmului său vestic se află România, cu o coastă de doar 225–245 km, cea mai scurtă dintre țările Mării Negre, dar bogată în istorie și importantă naturală.

La această frontieră, Delta Dunării întâlnește marea, cel mai nou pământ al Europei și unul dintre cele mai diverse ecosisteme din lume, în continuă creștere pe măsură ce fluviul remodelează țărmul. În apropiere, Constanța, fondată ca vechea colonie greacă Tomis în jurul anului 600 î.Hr., este unul dintre cele mai vechi orașe locuite continuu din regiune.

Din spațiu, Marea Neagră pare atemporală. De la sol, țărmul României arată cât de multă istorie, natură și viață se întâlnesc la marginea ei.", a scris ambasada.