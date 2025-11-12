Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnoslticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie

O femeie diagnosticată greșit cu cancer pulmonar a fost operată pentru a-i fi extirpat o parte din plămân FOTO: Hepta

O femeie căreia i s-a extirpat o parte din plămân după ce a fost diagnosticată greșit cu cancer spune că a rămas cu probleme respiratorii permanente după intervenție și că viața ei a devenit extrem de complicată.

Erica Hay, 53 de ani, a fost supusă unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea lobului inferior al plămânului drept în 2020, după ce a fost diagnosticată cu un presupus cancer pulmonar.

Totuși, femeia, mamă a trei copii, din Balby, Marea Britanie, a fost informată după operație că formațiunea din plămân fusese cauzată de pneumonie, nu de cancer, relatează BBC.

Autoritățile sanitare și-au cerut scuze pentru suferința provocată femeii și pentru impactul pe care toată situația l-a avut asupra ei și asupra familiei sale, însă acest lucru nu a fost de natură să o consoleze.

Erica Hay s-a prezentat pentru prima dată la urgențe, la Doncaster Royal Infirmary, în iulie 2020, acuzând dureri la umăr și în zona pieptului.

După mai multe investigații, ea spune că medicii i-au spus că sunt „99,9% siguri că este cancer”.

Totuși, a adăugat ea, din cauza restricțiilor impuse în timpul pandemiei de Covid, nu s-a efectuat o biopsie.

„Prima mea reacție a fost: ‘Nu fumez’, dar medicii mi-au spus că nu contează, ‘poți face cancer pulmonar și dacă nu ești fumător’”, a povestit ea.

„A trebuit să mă întorc acasă și să le spun copiilor și părinților mei că am cancer. Am încercat să fiu puternică pentru ei, dar m-am prăbușit complet. Când auzi cuvântul ‘cancer’, automat te gândești că vei muri”, spune femeia.

În septembrie 2020, la opt săptămâni după diagnostic, Erica Hay a fost supusă unei intervenții chirurgicale deschise pentru a i se îndepărta jumătate din plămânul afectat și ganglionii limfatici din jur.

„Eram îngrozită, mergeam singură la spital și eram convinsă că voi muri pe masa de operație. I-am trimis un mesaj prietenei mele dimineața și i-am spus ce melodii vreau la înmormântare”, a declarat ea.

Totuși, la două săptămâni după operație, i s-a spus că nu are cancer, iar formațiunea fusese cel mai probabil cauzată de o infecție.

Ea a spus că după operație nu mai poate merge pe distanțe lungi sau să facă sport. „Am astm de la 17 ani, dar problemele respiratorii s-au agravat incredibil de mult după operație”, a spus ea. „M-a doborât complet. Doar vorbitul sau mersul până în bucătărie îmi declanșează simptomele. Uneori simt că plămânii sunt prea grei pentru corpul meu, alteori am dificultăți de respirație atât de mari încât e ca și cum aș fi trecut din nou prin operație”, spune femeia.

Mărturisește că este extrem de eliberată că, până la urmă, s-a dovedit că nu avea cancer, dar în același timp este supărată pentru că a trecut prin acel calvar și că starea ei precară de acum nu se va mai îmbunătăți niciodată, cel mai probabil.

„Îmi afectează munca, viața de zi cu zi, și uneori mă face să mă simt neputincioasă ca mamă și soție”, afirmă femeia.

După ce diagnosticul greșit a ieșit la iveală, Erica Hay a intentat o acțiune pentru neglijență medicală, prin intermediul firmei de avocatură Medical Solicitors, din Sheffield.

Un purtător de cuvânt al firmei a declarat că niciunul dintre organizațiile spitalicești implicate nu a recunoscut răspunderea sau cauzalitatea, însă cazul a fost soluționat printr-o înțelegere.

Dr. Nick Mallaband, director medical executiv interimar la organizației Spitalelor Didactice Doncaster și Bassetlaw, a declarat: „Ne pare rău pentru suferința trăită de doamna Hay și recunoaștem impactul pe care acest caz l-a avut asupra ei și asupra familiei sale. Cazul a avut loc în timpul vârfului pandemiei de Covid-19, care a adus provocări și restricții excepționale în întreg sistemul medical. Totuși, acest lucru nu diminuează importanța de a învăța din cele întâmplate.

De atunci, am întărit procesele clinice și comunicarea cu pacienții, pentru a ne asigura că preocupările lor sunt ascultate și luate în considerare. Aceste îmbunătățiri fac parte din eforturile noastre continue pentru a preveni repetarea unor astfel de situații”.