Mega-orașul construit pe o insulă artificială din ocean e 80% gata. Cum arată acum vs. viitorul Eko Atlantic, numit „Dubaiul Africii”

Eko Atlantic, mega-orașul construit în Nigeria pe o insulă artificială în ocean, numit și „Dubaiul Africii”. Sursa foto: Eko Atlantic

Eko Atlantic este fără îndoială unul dintre cele mai ambițioase proiecte urbane și arhitecturale ale secolului 21. Construit pe o insulă artificială creată pe țărmul Lagosului, acest mega-oraș promite să redefinească peisajul economic și urbanistic al Africii de Vest.

Cu obiectivul de a deveni „Dubaiul Africii”, Eko Atlantic nu este doar un oraș, ci un simbol al ambiției economice și al inovării tehnologice pentru întreaga regiune.

De ce este unic Eko Atlantic

Ceea ce face Eko Atlantic cu adevărat unic este faptul că acest oraș nu a fost construit pe uscat, ci „recuperat din mare”, adică ridicat pe o insulă artificială în ocean.

Proiectul a necesitat mii de tone de nisip și materiale de construcție pentru a crea o insulă care să adăpostească nu doar rezidențe de lux, dar și birouri, centre comerciale și infrastructură de top.

Spre deosebire de majoritatea orașelor care se dezvoltă pe teritoriu existent, Eko Atlantic este un exemplu de urbanism „de la zero”, construit pentru a atrage investiții internaționale și a deveni un hub de afaceri global.

Mai mult decât atât, întregul oraș este proiectat să reflecte cele mai înalte standarde de sustenabilitate urbană, cu infrastructură verde, soluții tehnologice inovatoare și un sistem de transport extrem de eficient.

Dimensiuni, clădiri și inovații în design

Eko Atlantic va acoperi o suprafață de aproximativ 10 milioane de metri pătrați, ceea ce îl face mai mare decât multe capitale europene. Orașul va include o rețea complexă de străzi și autostrăzi, dar și canale pentru transportul pe apă, creând astfel o combinație unică între urbanismul modern și stilul de viață marin.

Printre clădirile emblematice se numără The Eko Tower, o clădire de birouri care va fi una dintre cele mai înalte structuri din Nigeria, și The Eko Pearl Tower, care va fi un complex de apartamente de lux, destinat celor care doresc să locuiască într-un mediu exclusivist.

Totodată, se va construi și un complex comercial uriaș, care va găzdui branduri de renume internațional.

În plus, orașul va include și un port de yachturi de lux, zone verzi extinse și facilități de recreere, menite să atragă nu doar oameni de afaceri, dar și turiști din întreaga lume.

Costurile proiectului și impactul economic

De la începutul construcției sale, Eko Atlantic a atras investiții de miliarde de dolari, iar costul total al dezvoltării este estimat la aproape 6 miliarde de dolari până la finalizarea completă. Aceasta reprezintă o sumă impresionantă, dar care reflectă amploarea și complexitatea unui astfel de proiect.

Potrivit raportului publicat recent de BusinessDay Nigeria, acest proiect nu doar că va schimba peisajul Lagosului, dar va contribui semnificativ și la economia națională. Se estimează că Eko Atlantic va crea sute de mii de locuri de muncă și va atrage investitori din întreaga lume, datorită facilităților de top pe care le va oferi.

400.000 de noi locuri de muncă

Pe măsură ce Eko Atlantic se dezvoltă, va deveni un centru economic de prim rang în Africa. Se estimează că orașul va oferi aproximativ 400.000 de locuri de muncă în diverse domenii, de la tehnologie și servicii financiare până la turism și infrastructură.

Prin dezvoltarea sa, Eko Atlantic se vrea a deveni un ecosistem economic în care atât companiile mari, cât și antreprenorii locali vor putea prospera.

În plus, proiectul va include și o serie de zone rezidențiale pentru diverse clase sociale, cu scopul de a oferi locuințe atât pentru profesioniștii de top, cât și pentru familiile care doresc să trăiască într-un mediu modern și securizat.

„Dubaiul Africii” - Stadiul lucrărilor și termene de tinalizare

Pe măsură ce construcția avansează, Eko Atlantic este văzut tot mai mult ca un viitor „Dubai al Africii”. Similar cu emiratele din Golf, acest proiect va oferi un mediu de afaceri favorabil, cu regim fiscal redus pentru investitori și o infrastructură de clasă mondială.

Conform unui video publicat în septembrie pe canalul oficial de YouTube al Eko Atlantic, proiectul este acum 80% finalizat și este în plin proces de dredaj al fazelor 5 și 6, care vor extinde și mai mult orașul.

Construcția Eko Atlantic este împărțită în mai multe faze, iar progresul este semnificativ. Fasele inițiale s-au concentrat pe dredajul mării, pentru a crea insula artificială pe care se va întinde orașul. De asemenea, unele zone rezidențiale și comerciale sunt deja în utilizare, iar construcțiile de birouri și clădiri rezidențiale de lux continuă să apară pe măsură ce proiectul progresează.

Video-ul recent de pe canalul oficial al Eko Atlantic menționează că, până în septembrie 2025, proiectul va fi în proporție de 80% complet, cu fazele 5 și 6 în plină desfășurare. Termenul de finalizare al întregului oraș este estimat pentru 2027, când toate zonele vor fi integrate și funcționale.