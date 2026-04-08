Meryl Streep și Anna Wintour apar împreună pe coperta revistei Vogue, pentru a promova filmul „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”

Meryl Streep și Anna Wintour au apărut împreună pe coperta revistei Vogue pentru a promova lansarea filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. Fotografa Annie Leibovitz le-a surprins în două ținute Prada diferite.

Coperta pregăteşte debutul în cinematografe al filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, mult așteptata continuare a peliculei inspirate de lumea modei, care va fi lansată pe 1 mai, în ajunul galei Met, a cărei regizoare incontestabilă este Anna Wintour de zeci de ani, relatează Ansa.

„Timpul este prețios: întâlnirea este rezultatul a luni de planificare și nu puțină insistență și a fost însoțită de o ședință foto uimitoare: Leibovitz le-a surprins pe Anna și Meryl, cu Grace Coddington ca stilistă”, a scris Chloe Malle, care a moștenit conducerea Vogue US de la Wintour în septembrie anul trecut și care își amintește într-o „scrisoare de la editor” cum, acum 20 de ani, ea și mama ei, Candice Bergen (tatăl ei a fost regizorul Louis Malle), au mers la premiera de la New York a primului film din serie, în care Streep, așa cum o face și astăzi, a jucat-o pe Miranda Preston, redactorul-șef al unei reviste de modă inspirate de Vogue.

La noua întâlnire dintr-un hotel din Manhattan, atât Meryl, cât și Anna, ambele în vârstă de 76 de ani și ambele bunici, sosesc „ca o pereche de generali cu insigne asortate”, a comentat Chloe Malle, întrebându-se „ce se întâmplă când pui două Mirande în aceeași cameră?”.

Prezentă la conversație este regizoarea Greta Gerwig, care a lucrat cu Meryl Streep în filmul „Little Women” din 2019, în care actriţa a interpretat rolul mătușii March. Autoproclamată fană a serialului „Diavolul se îmbracă de la Prada” sau DWP2, cum îl numește Vogue, Greta s-a oferit să modereze conversația.

Cele două Miranda încep prin a discuta despre paltoane, care sunt un fel de laitmotiv în primul film. „Îmi plac. Acoperă toate păcatele de dedesubt”, a declarat Meryl Streep. „Și sunt ușor de probat”, a adăugat Anna Wintour. Cele două femei de top, una în modă și cealaltă în film, abordează probleme importante în conversația lor: „Mă şochează că femeile aflate la putere trebuie să aibă brațele descoperite la televizor, în timp ce bărbații se acoperă cu cămăși, cravate sau costume. Pare să existe un fel de scuză implicită în a fi femei: trebuie să-și arate propria «micime»”, spune Meryl, în timp ce Anna neagă că sistemul modei se „dezintegrează”, așa cum susține actrița: „Evoluăm. Suntem încă aici. Cu toate ne facem treaba în moduri diferite și pe mai multe platforme, în loc de una singură. Aşa ajungem la mult mai mulți oameni.”