Metoda incredibilă prin care a fost manipulat un pariu pe meteo. Termometrul de pe Charles de Gaulle ar fi fost încălzit cu foenul

Pe 6 și 15 aprilie, temperaturile au crescut brusc cu aproximativ trei grade la aparatul de măsurat de la Aeroportul Charles de Gaulle din Paris. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Météo France a depus o plângere, după ce pe 6 și 15 aprilie, temperaturile au crescut brusc cu aproximativ trei grade la aparatul de măsurat de la Aeroportul Charles de Gaulle din Paris, înainte de a reveni la normal. Se bănuieşte că cineva a influenţat aparatul de măsurare a temperaturilor pentru a câştiga un pariu pe platforma Polymarket.

Pe forumurile meteo, temperaturile înregistrate de aparatul de măsurat la Aeroportul Charles de Gaulle din Paris au stârnit mai multe semne de întrebare. Pe 6 aprilie, o creștere neașteptată a fost înregistrată la sfârșitul zilei, relatează Il Messggero. Conform datelor de la Météo France, temperatura înregistrată de instrumente a crescut brusc la peste 21 de grade Celsius în jurul orei 19:00, pentru a scădea din nou aproape imediat.

Între timp, pe site-ul de pariuri online Polymarket , un utilizator a câștigat suma de 14.000 de dolari cu un pariu de doar câteva zeci de dolari. Contul câştigătorului fusese creat cu doar două zile mai devreme. Site-ul a fost deja implicat în posibile cazuri de tranzacționare cu informații privilegiate legate de războiul din Iran și a fost interzis în Franța .

Printre numeroasele pariuri posibile, Polymarket permite utilizatorilor să parieze pe fenomene meteorologice. De exemplu, temperatura maximă zilnică în diverse orașe, inclusiv Paris. Pentru capitala franceză, datele utilizate provin de la senzorii Météo France situați pe Aeroportul Charles de Gaulle. Pe 6 aprilie, temperatura maximă de 18 grade Celsius era 95% sigură a fi cea mai ridicată a zilei, chiar înainte de ora 18:00. Însă, valorile au crescut vertiginos, depășind în cele din urmă 21 de grade Celsius. În câteva minute, senzorul a înregistrat o creștere bruscă de peste trei grade, înainte ca temperatura să scadă din nou.

Pe 15 aprilie s-a înregistrat o nouă creștere bruscă a temperaturilor. Încă o dată, un utilizator de internet a câştigat peste 20.000 de dolari pe platforma Polymarket. În timp ce în zilele precedente și următoare s-au înregistrat maxime de 18 și 19 grade Celsius, prognoza Polymarket pentru acea seară a fost de 22 de grade Celsius. Astfel, probabilitatea a crescut de la 0,1% la 95% în doar 30 de minute.

„Aceste variații de temperatură par extrem de improbabile, mai ales la aceste două date și într-o perioadă atât de scurtă de timp. Putem emite ipoteza că o persoană cu o bună înțelegere a modului în care funcționează senzorii a intervenit, provocând o creștere cu două grade a temperaturilor la momentul potrivit pentru a valida un pariu”, a explicat meteorologul Ruben Hallali pentru postul francez de televiziune BFMTV.

Pentru a dezvolta un astfel de plan, este esențială o intervenție fizică la nivelul senzorului. De exemplu, este necesar un dispozitiv de încălzire, poate un uscător de păr, plasat în apropierea senzorului pentru a valida măsurarea și, în consecință, pariul câștigător.

Contactată de BFMTV, Météo France a confirmat că a depus o plângere la Brigada de Jandarmerie Transport Aerian de la Aeroportul Roissy pentru „manipulare a funcționării unui sistem automat de procesare a datelor”. Aceasta s-a întâmplat în urma „observațiilor fizice” efectuate pe unul dintre instrumentele sale și a unei analize a datelor senzorilor.

Între timp, site-ul Polymarket a schimbat brusc senzorul de referință utilizat pentru validarea pariurilor privind temperatura maximă din Paris. De duminică, temperatura utilizată este cea a Aeroportului Le Bourget.