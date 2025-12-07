Milionarul în crypto Roman Novak și soția lui au fost torturați și obligați să se privească. Ultimele clipe din viața celor doi

Anna si Roman Novak. sursa foto: Instagram

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au descoperit trupul unui cetățean rus, milionar în criptomonede, condamnat însă pentru fraude, împreună cu cel al soției sale, îngropate într-o zonă izolată de deșert, aproape de Dubai.

În urma anchetei, autoritățile au stabilit că Roman Novak și soția lui, Anna, ar fi fost răpiți, torturați și obligați să asiste la uciderea celuilalt, după ce o tentativă de răscumpărare s-a transformat într-o crimă, relatează presa rusă, citată de TVPWorld.

Cei doi au dispărut în octombrie, după ce au mers în Emirate pentru a se întâlni cu așa-ziși investitori. Ancheta arată că au fost răpiți pentru a li se cere acces la portofelul crypto al lui Novak.

Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, atunci când răpitorii au descoperit că portofelul este gol, i-ar fi ucis, le-ar fi dezmembrat trupurile și ar fi turnat beton peste acestea, într-o încercare de a-și ascunde urmele. Presa scrie că au fost folosite și substanțe chimice foarte puternice pentru a accelera descompunerea și a distruge dovezile ADN.

Surse citate de Komsomolskaya Pravda susțin că banii lui Novak ar fi fost transferați în contul presupusului cap al bandei, ceilalți complici neavând cunoștințe despre criptomonede.

Trei persoane, doi ruși și un cetățean kazah, sunt arestate preventiv, iar alte câteva sunt bănuite că ar fi colaborat la crimă.

Un trecut plin de fraude

Novak, originar din Sankt Petersburg, avea 38 de ani și fusese deja condamnat pentru fraudă, după ani de trai în lux, susținut de escrocherii cu criptomonede.

Deși fusese condamnat la șase ani de închisoare pentru deturnarea a peste șapte milioane de ruble prin scheme false de investiții, a fost eliberat după aproximativ trei ani.

Ulterior, căutat pentru alte fraude, a fugit în Emirate, unde a lansat o aplicație de schimb crypto. Presa susține că ar fi înșelat investitori cu sume care, în total, ar fi ajuns până la 500 de milioane de dolari.