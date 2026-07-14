Misterul „Pădurii Strâmbe” din Polonia. Copacii au început să moară, iar oamenii de știință vor să le afle secretul înainte să dispară

Copacii sunt unici datorită faptului că au un aspect neobișnuit / sursă foto: Getty Images

O pădure din Polonia, devenită celebră datorită pinilor cu trunchiuri curbate în formă de „C”, reprezintă în continuare obiect de studiu pentru cercetători. De zeci de ani, locul atrage turiști și stârnește curiozitatea oamenilor de știință din întreaga lume. Însă, în ultima perioadă, cercetările s-au intensificat, asta pentru că tot mai mulți dintre arbori încep să moară. Specialiștii se tem că aceasta ar putea fi ultima șansă de a afla cum s-a format pădurea.

Denumită „Pădurea Strâmbă”, aceasta se află în apropierea orașului Gryfino, în nord-vestul Poloniei.

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Copacii sunt unici datorită faptului că au un aspect neobișnuit: la baza trunchiului sunt curbați, în formă de litera „C”, după care cresc normal, în sus.

Cu toate acestea, nici până în ziua astăzi nu se știe cu exactitate cum au ajuns să aibă această formă.

Oamenii de știință încearcă de mulți ani să elucideze misterul, astfel că în ultima perioadă, studiile s-au intensificat, asta pentru că tot mai mulți dintre arbori încep să moară, potrivit Notes from Poland.

Specialiștii cred că arborii ar fi fost îndoiți încă din perioada în care erau puieți pentru a produce lemn curbat

În același timp, cercetătorii încearcă să dezvolte o metodă prin care să reproducă această formă neobișnuită de creștere a copacilor, într-un proiect pe care l-au numit neoficial „Pădurea Strâmbă 2.0”.

Se estimează că „Pădurea Strâmbă” a fost înființată în jurul anului 1934 pe un teren de aproximativ 1.600 de metri pătrați, relatează serviciul de știri științifice al Agenției Poloneze de Presă (PAP).

Cândva, aceasta prezenta în jur de 400 de copaci cu forme ciudate, iar acum mai există doar aproximativ 100.

De-a lungul timpului, pădurea a devenit celebră și a atras un număr mare de turiști. Mai mult decât atât, au apărut și diverse teorii despre cum au căpătat copacii forma lor neobișnuită.

Districtul Silvic Gryfino susține că dumbrava a fost „probabil creată ca urmare a activității umane deliberate, cultivând copaci strâmbi în scopuri utile”.

Cea mai răspândită ipoteză este că forma neobișnuită a copacilor a fost obținută intenționat de oameni. Specialiștii cred că arborii ar fi fost îndoiți încă din perioada în care erau puieți pentru a produce lemn curbat, folosit la fabricarea mobilierului, a bărcilor, a săniilor sau a căruțelor.

„Lemnul curbat este semnificativ mai rezistent la solicitări decât scândurile realizate prin tăierea trunchiurilor drepte”, notează postul de radio RMF. „Cu toate acestea, lipsa documentelor care au supraviețuit din acea perioadă înseamnă că aceste explicații rămân doar speculații”.

În 2021, din cauza îngrijorării legate de dispariția copacilor, Districtul Forestier Gryfino a înființat o parcelă în apropiere, unde a plantat pini înrudiți genetic cu cei din Pădurea Crooked, precum și unii de altă origine.

Săptămâna trecută, Districtul Silvic Gryfino a semnat un acord de cooperare cu Universitatea Tehnologică din Pomerania de Vest (ZUT) pentru a testa diverse metode de îndoire pe copacii plantați recent, în încercarea de a recrea efectul observat la cei originali.

Ca parte a acestor eforturi, oamenii de știință vor „dezvolta o tehnologie de îndoire a copacilor, care le va permite să creeze o copie a complexului actual de copaci strâmbi”, au scris autoritățile municipale din Gryfino într-un anunț.