Momentul în care un politician italian se împiedică pe scări și sparge cu capul un vitraliu istoric

Andrei Paraschiv
<1 minut de citit Publicat la 15:53 16 Noi 2025 Modificat la 15:55 16 Noi 2025
vitraliu
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un politician italian s-a împiedicat pe scări şi a intrat cu capul direct într-un vitraliu istoric. Vitraliul s-a spart şi politicianul aproape a căzut în stradă. Momentul a fost surprins pe camere şi postat vineri pe reţelele sociale.

Consilierul regional pentru Industrie din Sardinia, Emanuele Cani, a alunecat pe scările Palazzo Piacentini din Roma.

Acesta a spart, cu capul, vitraliul "La Carta del Lavoro" din 1932, realizat de renumitul artist Mario Sironi, și aproape că a căzut în stradă. Din fericire s-a ales doar cu răni ușoare și a declarat că regretă profund că a deteriorat opera de artă.

Etichete: Italia vitralii politician

