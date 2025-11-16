Momentul în care un politician italian se împiedică pe scări și sparge cu capul un vitraliu istoric

Un politician italian s-a împiedicat pe scări şi a intrat cu capul direct într-un vitraliu istoric. Vitraliul s-a spart şi politicianul aproape a căzut în stradă. Momentul a fost surprins pe camere şi postat vineri pe reţelele sociale.
Consilierul regional pentru Industrie din Sardinia, Emanuele Cani, a alunecat pe scările Palazzo Piacentini din Roma.
Acesta a spart, cu capul, vitraliul "La Carta del Lavoro" din 1932, realizat de renumitul artist Mario Sironi, și aproape că a căzut în stradă. Din fericire s-a ales doar cu răni ușoare și a declarat că regretă profund că a deteriorat opera de artă.
?♂️An Italian politician stumbled on a staircase and smashed a historic stained-glass window with his head— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2025
Emanuele Cani, a member of the Sardinian city council, slipped inside Rome’s Palazzo Piacentini.
The poor guy shattered the 1932 “Carta del Lavoro” stained-glass window by… pic.twitter.com/KuwalV3BZv