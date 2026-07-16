Mumia unei tinere nobile care a trăit în secolul al XIX-lea a fost descoperită într-o biserică din Italia

Trupul tinerei a fost găsit mumificat în timpul lucrărilor de consolidare a bisericii din Prata Principato Ultra. Sursa foto: Instagram/sabap_salerno

Mumia unei tinere care a trăit în secolul al XIX-lea şi a murit la 26 de ani a fost găsită la biserica Immacolata din localitatea Prata Principato Ultra, în regiunea Campania, Italia. Rămăşiţele sale se află în stare perfectă de conservare şi au stârnit uimirea arheologilor care au identificat-o.

Este vorba despre o tânără nobilă locală, în vârstă de doar 26 de ani când a murit în secolul al XIX-lea. Trupul său a fost găsit mumificat în timpul lucrărilor de consolidare a bisericii din Prata Principato Ultra. Tânăra fusese înmormântată lângă altar și a fost găsită în stare perfectă. Această descoperire incredibilă a atras imediat atenția cercetătoeiloe din Salerno și Avellino, relatează La Repubblica.

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Datorită unui epigraf găsit lângă mormânt, specialiştii au putut să o identifice ca fiind Maria Macrina Grillo, care a murit pe 22 aprilie 1843, la vârsta de 26 de ani. Pornind de la textul scurt, arheologul însărcinat de compania Costructura Consulting a reconstituit istoria defunctei, recunoscând-o ca membră a unei familii locale nobile și influente și ca o figură de rang social și religios înalt.

Istoricul de artă Paola Apuzza, arhitecta Annarita Graziato și arheoloagele Elena Russo și Anna Nenna s-au asigurat că rămășițele sunt transferate într-un mediu mai potrivit pentru conservarea lor, pus la dispoziție de Episcopia de Avellino.

Dioceza de Avellino, datorită inginerului Pellegrino Borriello, a derulat un proiect în colaborare cu Eurac Research, care vizează studierea și construirea unei Cutii de Conservare (CSB) pentru protejarea rămășițelor Mariei Macrina Grillo. Dr. Samadelli, cu sprijinul restauratorilor a efectuat un tratament de dezinfestare și restaurare a umidității asupra țesuturilor organice, analizând conținutul de apă. În cadrul acestui proiect, monitorizarea parametrilor termo-higrometrici a început cu o supraveghere continuă și constantă în cadrul mediului înconjurător.

„Descoperirea rămășițelor mumificate, bine conservate, ale tinerei Maria Macrina Grillo a fost un moment de mare emoție pentru toți profesioniștii implicați în recuperarea și conservarea rămășițelor”, a declarat arheoloaga Anna Nenna. „Mulțumirile mele personale se îndreaptă către toți profesioniștii care și-au aplicat expertiza pentru a asigura o protecție și o conservare maxime”, a declarat aceasta.

„Această poveste unică a captivat, încă de la început, pe toată lumea cu farmecul său incredibil. În cele din urmă, mulțumiri speciale familiei Grillo și, în special, doamnei Maria Rosaria pentru că a împărtășit cu noi emoția veștii și povestea lor personală de familie.”, a mai adăugat aceasta.