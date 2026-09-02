Muncitorii care restaurează o casă medievală din Anglia au descoperit 800 de ani de istorie ascunsă și misterioase semne de protecție

4 minute de citit Publicat la 13:11 02 Sep 2026 Modificat la 13:11 02 Sep 2026

Picturi murale rare, uși medievale zidite și misterioase „semne de vrăjitoare” au fost descoperite în timpul lucrărilor de restaurare la Priory House FOTO: Facebook/ Priory House Heritage Centre

Picturi murale rare, uși medievale zidite și misterioase „semne de vrăjitoare” au fost descoperite în timpul lucrărilor de restaurare la Priory House, o clădire istorică din Dunstable, Anglia. Cercetările au scos la iveală detalii necunoscute despre transformările prin care imobilul a trecut în ultimii 800 de ani.

Un amplu proiect de restaurare desfășurat la Priory House din Dunstable a dezvăluit o serie de descoperiri care schimbă perspectiva istoricilor asupra trecutului clădirii. Printre cele mai importante se numără picturi murale datând din secolele XVI-XVII, elemente medievale ascunse și simboluri despre care oamenii de odinioară credeau că îi protejează de spiritele rele, potrivit Historic England.

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Lucrările au început în 2022 și sunt coordonate de specialiști ai HB Archaeology & Conservation Limited, alături de ingineri structurali și constructori. Proiectul beneficiază de peste 1,8 milioane de lire sterline din fonduri acordate de The National Lottery Heritage Fund și Historic England.

Clădirea are origini în secolul al XIII-lea

Testele științifice realizate asupra unor materiale organice descoperite în subsolul boltit al clădirii au confirmat că structura datează de la începutul sau mijlocul secolului al XIII-lea.

Analiza cu radiocarbon a unor crenguțe găsite deasupra bolților a indicat perioada 1217-1269.

În acea perioadă, subsolul făcea parte din Dunstable Priory și era folosit ca spațiu de găzduire pentru călători și pelerini care circulau pe vechiul drum Watling Street.

Arheologii au identificat și elemente ale configurației originale a clădirii. Printre acestea se află o ușă medievală despre care nu se mai știa că există și care lega cândva High Street de terenurile interioare ale mănăstirii.

O altă descoperire importantă este vatra centrală originală, care încălzea încăperea situată deasupra bolții de piatră.

După desființarea mănăstirilor de către Henric al VIII-lea, în 1540, clădirea a fost desprinsă de domeniul bisericesc și transformată într-o locuință privată destinată unei familii înstărite.

Cinci straturi de picturi pe același perete

Una dintre cele mai spectaculoase descoperiri a fost făcută după îndepărtarea unor finisaje moderne de la primul etaj. Sub plăcile de gips-carton și lambriurile adăugate în perioade mai recente au apărut mai multe straturi de decorațiuni murale.

Specialista în picturi murale istorice Andrea Kirkham a identificat până la cinci sisteme decorative diferite pe același perete.

Picturile păstrate oferă o imagine asupra gusturilor și schimbărilor de modă de-a lungul timpului. Unele sunt inspirate de stilul Tudor, din secolul al XVI-lea, în timp ce altele aparțin perioadei iacobite, din secolul al XVII-lea.

Potrivit specialiștilor, descoperirile arată că proprietarii succesivi au modificat în repetate rânduri interiorul casei, adaptându-l propriilor preferințe.

Pentru protejarea picturilor fragile, conservatoarea Claudia Fiocchetti a intervenit de urgență, în paralel cu lucrările de consolidare a structurii din lemn aflate în spatele pereților.

Au fost găsite și fragmente de tapet imprimat manual de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, precum și materiale textile utilizate pentru decorarea pereților.

Urme ale industriei pălăriilor din paie

Nici podul clădirii nu a fost lipsit de surprize. Muncitorii au găsit fragmente de împletitură din paie abandonate acolo.

Descoperirea oferă o legătură directă cu industria pălăriilor din paie care s-a dezvoltat în zonă în secolul al XIX-lea. În acea perioadă, Priory House era folosită ca atelier de compania Munt & Brown.

Astfel, clădirea a fost locuință și spațiu asociat fostei mănăstiri, dar, în același timp, avut și un rol în activitatea economică locală.

„Semne de vrăjitoare” pentru protecția casei

Printre cele mai neobișnuite descoperiri se numără așa-numitele semne apotropaice, cunoscute popular în Marea Britanie drept „witch marks” - „semne de vrăjitoare”.

Aceste simboluri au fost gravate în grinzi de lemn și în elemente din piatră. Printre ele se află cercuri interconectate și urme produse prin arderea lumânărilor direct pe suprafața materialelor.

Pentru oamenii care au locuit în clădire, astfel de semne aveau un rol protector. Se credea că puteau ține la distanță vrăjitoria, incendiile și spiritele malefice.

Semnele erau amplasate frecvent în apropierea unor posibile puncte de acces pentru forțele supranaturale - uși, ferestre, coșuri și canale de fum.

„Credeam că știm totul despre această clădire”

Reprezentanții Consiliului Local Dunstable spun că amploarea descoperirilor i-a surprins chiar și pe cei care cunoșteau bine imobilul.

„Când Consiliul Local Dunstable a început lucrările de reparații la Priory House, în 2022, credeam că știm tot ce se putea ști despre această clădire remarcabilă. Dar se pare că ascundea mult mai multe lucruri decât ne-am fi putut imagina”, au transmis reprezentanții autorității locale.

Restaurarea s-a dovedit mai complexă și mai îndelungată decât se anticipase inițial, din cauza necesității unor intervenții specializate de conservare.

În același timp, cercetările oferă o imagine mult mai clară asupra modului în care clădirea s-a transformat de-a lungul celor opt secole.

Priory House ar urma să se redeschidă în 2027

Autoritățile și organizațiile implicate în proiect intenționează să păstreze la fața locului, pe cât posibil, elementele arhitecturale și obiectele istorice descoperite.

Noile informații vor fi integrate în materialele de prezentare și în expozițiile educaționale pregătite pentru viitorii vizitatori.

Potrivit planurilor actuale ale Consiliului Local Dunstable, lucrările de conservare structurală ar urma să fie finalizate, iar Priory House să se redeschidă la începutul anului 2027.

Clădirea va funcționa atunci ca centru comunitar dedicat patrimoniului și centru de informare turistică, oferind publicului posibilitatea de a descoperi direct urmele celor 800 de ani de istorie ascunse în zidurile sale.