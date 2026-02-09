Musk spune că în mai puțin de 10 ani va construi pe Lună „un oraș care se dezvoltă singur”. Cum rămâne cu planurile pentru Marte

Musk spune că în mai puțin de 10 ani va construi pe Lună „un oraș care se dezvoltă singur”. Foto: Getty Images

Ambiția lui Elon Musk de a coloniza Marte pare să fi trecut pe plan secund. Ținta imediată este acum mult mai apropiată și mai realistă: trimiterea oamenilor să trăiască pe Lună.

Într-un mesaj publicat duminică pe platforma X, miliardarul a anunțat că SpaceX și-a schimbat prioritățile și lucrează la construirea unui „oraș care să se dezvolte singur pe Lună”. Potrivit lui Musk, acest obiectiv ar putea fi atins în mai puțin de zece ani, față de peste 20 de ani cât ar dura un proiect similar pe Marte.

„Prioritatea absolută este securizarea viitorului civilizației, iar Luna este o variantă mai rapidă”, a scris Musk, potrivit CNN. „Putem merge pe Marte doar atunci când planetele se aliniază, la fiecare 26 de luni, iar drumul durează șase luni. Spre Lună putem lansa misiuni la fiecare 10 zile, iar călătoria durează doar două zile”.

Nu este clar ce înțelege exact Musk printr-un „oraș care se dezvoltă singur” și nici dacă planul său este compatibil cu proiectele similare ale NASA. CNN a cerut un punct de vedere oficial din partea SpaceX, dar nu a primit un răspuns imediat.

Musk a precizat că SpaceX nu renunță la ideea unei colonii pe Marte și că lucrările ar putea începe în următorii cinci până la șapte ani. În luna mai a anului trecut, el afirma că prima navă Starship fără echipaj ar putea ajunge pe Marte chiar din 2026.

Această ajustare a obiectivelor vine la scurt timp după ce SpaceX a preluat compania de inteligență artificială xAI, o mutare care va uni două dintre cele mai ambițioase afaceri ale lui Musk într-una dintre cele mai valoroase companii private din lume.

De mai bine de un deceniu, Musk a susținut constant că scopul fundamental al SpaceX este colonizarea planetei Marte, încă de la înființarea companiei în 2002. În discursuri ținute la conferințe aerospațiale și în fața angajaților, el a vorbit despre planuri extrem de ambițioase pentru o prezență umană permanentă pe Planeta Roșie, considerată esențială pentru supraviețuirea speciei în cazul unei catastrofe globale.

NASA, în schimb, și-a concentrat eforturile asupra Lunii, mai ales începând cu primul mandat al președintelui Donald Trump, când fostul vicepreședinte Mike Pence a anunțat brusc că Statele Unite vor reveni pe Lună până în 2024.

Planul nu s-a materializat, iar în prezent NASA lucrează cu termenul 2028 pentru întoarcerea astronauților pe suprafața Lunii, un obiectiv stabilit încă din perioada administrației Obama. Această misiune va fi prima aselenizare cu echipaj uman de la încheierea programului Apollo, în 1972.

Musk a criticat în trecut strategia NASA, numind programul Artemis „o distragere de la adevăratul obiectiv”. La începutul anului trecut, scria pe X: „Nu, mergem direct pe Marte. Luna este o distragere”.

Schimbarea de direcție vine într-un moment în care Musk, ale cărui companii primesc contracte guvernamentale de miliarde de dolari, a devenit mult mai implicat politic. El a donat aproximativ 290 de milioane de dolari pentru campania prezidențială din SUA, susținându-l pe Donald Trump și primind un post la Casa Albă, relație care s-a deteriorat ulterior, pentru ca apoi să se reapropie în toamna trecută.

Controversele legate de Lună

Deși NASA a construit racheta și capsula necesare pentru a trimite astronauți în vecinătatea Lunii, SpaceX are un contract de aproape 3 miliarde de dolari pentru a construi modulul de aselenizare care va transporta echipajul de pe navă pe suprafața Lunii.

Pentru această misiune, SpaceX intenționează să folosească sistemul Starship, cea mai mare rachetă și navă spațială construită vreodată și vehiculul pe care Musk îl consideră ideal pentru misiuni către Marte.

Totuși, Starship se află încă într-o fază incipientă de dezvoltare și a explodat de mai multe ori în timpul testelor. Nu a ajuns niciodată pe orbită și nu a efectuat vreun zbor operațional. SpaceX ar urma să lanseze o nouă serie de prototipuri chiar de la începutul lunii martie.

Rolul Starship în programul lunar al NASA a generat deja controverse. Sean Duffy, secretarul Transporturilor din administrația Trump și fost administrator interimar al NASA, a avertizat anul trecut că SpaceX nu pare să fie pe drumul cel bun pentru a livra la timp modulul de aselenizare, într-o cursă în care SUA încearcă să devanseze China în explorarea Lunii.

Duffy a amenințat chiar că va exclude SpaceX din misiunea Artemis III și va analiza dacă principalul concurent, compania Blue Origin a lui Jeff Bezos, ar putea finaliza proiectul mai rapid.

Blue Origin are, la rândul său, un contract de miliarde de dolari cu NASA pentru dezvoltarea unui vehicul care să transporte astronauți din spațiul cosmic pe suprafața Lunii. Luna trecută, compania a anunțat că suspendă zborurile turistice suborbitale, care i-au dus în spațiu pe Jeff Bezos, Katy Perry și William Shatner, pentru a se concentra pe dezvoltarea modulului lunar.

NASA nu a revizuit public contractul pentru Artemis III de când noul administrator al agenției, Jared Isaacman, a fost confirmat în funcție în decembrie. Isaacman este considerat un aliat al lui Musk, după ce a zburat de două ori în spațiu la bordul capsulelor SpaceX, pe cheltuiala proprie.

Anunțul lui Musk că SpaceX va pune accent pe explorarea Lunii vine în momentul în care NASA se pregătește să lanseze prima misiune cu echipaj uman din programul Artemis, denumită Artemis II.

Această misiune va trimite patru astronauți într-o călătorie în jurul Lunii, fără aselenizare, ca etapă de test înaintea mult mai complicatei misiuni Artemis III. Artemis II este programată să fie lansată cel mai devreme în luna martie.